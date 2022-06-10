ABD enflasyon verileri Haziran 2022! ABD enflasyon yüksek çıkarsa dolar ne olur? - Haberler

ABD enflasyon verileri Haziran 2022 rakamları açıklandı! Tüm dünyanın gözü çevrildiği ABD'de mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre mayıs ayında ABD enflasyonu yıllık bazda yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. Böylece enflasyon yeniden 40 yılın zirvesine çıktı. Vatandaşlar ABD enflasyon yüksek çıkarsa dolar ne olur? merak ediyor. ABD enflasyon verileri Haziran 2022 rakamları haberimizde...

ABD ENFLASYON VERİLERİ HAZİRAN 2022

ABD'de enflasyon mayıs ayında yıllık bazda yüzde 8,6'ya yükselerek yeniden 40 yılın zirvesine çıktı. Piyasaların enflasyon beklentisi, yüzde 8,3 olacağı yönündeydi.

PİYASA BEKLENTİLERİNİ AŞTI

Piyasa beklentisi mayıs ayında ABD'de enflasyonun yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. ABD enflasyonu, nisan ayında yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşirken; mart ayı enflasyonu yüzde 8,5 gelerek 40 yılın zirvesini yenilemişti.

ABD ENFLASYON VERİSİ NEDEN ÖNEMLİ?

ABD enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma politikasının hızı konusunda belirleyici olabileceği için oldukça kritik önemde bulunuyor. Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısı 14-15 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Piyasalar bu toplantıdan 50 baz puanlık faiz artışı beklerken; toplantı sonrası verilecek mesajlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları dikkatle takip edilecek.

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