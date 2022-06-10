ABD enflasyon verileri Haziran 2022! ABD enflasyon yüksek çıkarsa dolar ne olur? - Haberler

ABD enflasyon verileri Haziran 2022! ABD enflasyon yüksek çıkarsa dolar ne olur?
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Tüm dünyanın gözü çevrildiği ABD'de mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre mayıs ayında ABD enflasyonu yıllık bazda yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. Böylece enflasyon yeniden 40 yılın zirvesine çıktı. Vatandaşlar ABD enflasyon yüksek çıkarsa dolar ne olur? merak ediyor. ABD enflasyon verileri Haziran 2022 rakamları!
ABD enflasyon verileri Haziran 2022 rakamları açıklandı! Tüm dünyanın gözü çevrildiği ABD'de mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre mayıs ayında ABD enflasyonu yıllık bazda yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. Böylece enflasyon yeniden 40 yılın zirvesine çıktı. Vatandaşlar ABD enflasyon yüksek çıkarsa dolar ne olur? merak ediyor. ABD enflasyon verileri Haziran 2022 rakamları haberimizde...
ABD'de enflasyon mayıs ayında yıllık bazda yüzde 8,6'ya yükselerek yeniden 40 yılın zirvesine çıktı. Piyasaların enflasyon beklentisi, yüzde 8,3 olacağı yönündeydi.
Piyasa beklentisi mayıs ayında ABD'de enflasyonun yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. ABD enflasyonu, nisan ayında yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşirken; mart ayı enflasyonu yüzde 8,5 gelerek 40 yılın zirvesini yenilemişti.
ABD enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma politikasının hızı konusunda belirleyici olabileceği için oldukça kritik önemde bulunuyor. Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısı 14-15 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Piyasalar bu toplantıdan 50 baz puanlık faiz artışı beklerken; toplantı sonrası verilecek mesajlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları dikkatle takip edilecek.