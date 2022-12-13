ABD enflasyon verileri FED faiz kararını etkiler mi, nasıl etkiler?

Piyasaların yakından takip ettiği ABD enflasyon verisi açıklandı. Kasım ayında TÜFE yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 7,1 ile beklentilerin altında artış kaydetti. Peki, ABD enflasyon oranı FED faiz kararını etkiler mi? ABD enflasyon oranı FED faiz kararını nasıl etkiler?

FED faiz kararı ABD enflasyon oranından etkilenir mi? Piyasaların yakından takip ettiği ABD enflasyon verisi açıklandı. Kasım ayında TÜFE yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 7,1 ile beklentilerin altında artış kaydetti.Peki, ABD enflasyon oranı FED faiz kararını etkiler mi? ABD enflasyon oranı FED faiz kararını nasıl etkiler?

ABD ENFLASYON ORANI FED FAİZ KARARINI ETKİLER Mİ?

Piyasaların odaklandığı ABD kasım ayı enflasyon verisi açıklandı. Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,1 ile tahminlerin altında kaldı. Beklenti ise enflasyonun kasım ayında yüzde 0.3 artmasıydı. Yıllık enflasyon ise yüzde 7.7'den yüzde 7,1'e geriledi.

ENFLASYON VERİSİ NEDEN ÖNEMLİ?

ABD'de hızla yükselen enflasyon ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) daha agresif faiz artışları yapmasına neden oldu. ABD'de politika faizi yüzde 3,75-4 aralığına kadar yükseldi. Fed, faizde üst üste dört kez 75 baz puan artışa gitti.

FAİZ ARTIRIMLARI AZALABİLİR

Enflasyonda yavaşlamanın başlaması Fed'in agresif faiz artışlarının bitmesinin önünü açacak. Bu yüzden enflasyondaki düşüş ya da artış Fed için kritik önem taşıyor. FED, yeni yılda faiz artırımlarını azaltması beklenirken bu durumun altın fiyatlarına pozitif yönde etki yapması bekleniyor.

FED'İN FAİZ KARARI YARIN

Fed, yılın son faiz toplantısının sonuçlarını yarın açıklayacak. Para piyasalarında halihazırda Fed'in 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesine yüzde 77 ihtimal veriliyor.