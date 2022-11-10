ABD enflasyon verilerini açıkladı mı, enflasyon düştü mü merak ediliyor. Piyasaların merakla beklediği verinin açıklanması sonrası dolar, altın ne kadar olduğu gündeme geliyor. Peki, ABD enflasyon verileri açıklandı mı? Enflasyon düştü mü?

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ABD ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI MI?

ABD'de enflasyon, ekim ayında yüzde 7,7 ile beklentilerin altında kaldı. Piyasaların merakla beklediği verinin açıklanması sonrası dolar küresel olarak yüzde 1 değer kaybederek 18,54 TL'ye düştü. Ons altın ise 1734 dolar ile 2 ayın zirvesine çıktı. Gram altın 10345 ile 3 ayın zirvesini gördü.

ENFLASYON DÜŞTÜ MÜ?

Ülkede enflasyonun ekimde aylık yüzde 0,4 olması, yıllık enflasyonun ise yüzde 8,2'den yüzde 8'e inmesi öngörülüyordu. Verinin ardından dolar endeksi sert düşüşle 109,61 seviyesine geriledi. Dolar/TL de veri sonrasında ilk etapta 18,5490'a kadar geriledi. Kur 18,56'nın üzerinde seyrediyor. Ons altın, 1734 dolar ile 2 ayın zirvesine çıktı. Gram altın 10345 ile 3 ayın zirvesini gördü.