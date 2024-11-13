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ABD ENFLASYON verileri açıklandı! 2024 ABD ekim ayı TÜFE kararı ne oldu?

ABD ENFLASYON verileri açıklandı! 2024 ABD ekim ayı TÜFE kararı ne oldu?
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Ekim ayı enflasyon verileri ve TÜFE kararı açıklandı. Bu önemli ekonomik göstergeler, ülkenin ekonomik durumuna dair ipuçları sunuyor. Peki, 2024 ABD ekim ayı TÜFE kararı ne oldu? İşte detaylar!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ekim ayı enflasyon verileri ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kararı nihayet açıklandı. Bu önemli ekonomik veriler, ABD'nin mevcut ekonomik durumu hakkında önemli ipuçları sağlarken, dünya genelindeki piyasalar üzerinde de etkiler yaratıyor. Özellikle enflasyon oranlarının yüksekliği veya düşüşü, tüketici harcamaları, faiz oranları ve genel ekonomik büyüme beklentileri gibi konuları doğrudan etkileyebilir. Peki, 2024 ABD ekim ayı TÜFE kararı ne oldu? ABD enflasyon beklentisi ne yönde? Detaylar haberimizde...

ABD ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI MI?

ABD enflasyon beklentisi saat 16:30'da açıklanacak.

ABD ENFLASYON verileri açıklandı! 2024 ABD ekim ayı TÜFE kararı ne oldu?

2024 ABD EKİM AYI TÜFE KARARI NE OLDU?

Detaylar geliyor...

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