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ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

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ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

ABD enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı başta altın yatırımcıları olmak üzere piyasalarda bekleniyor. Bu haftanın küresel ekonomide en önemli gündem maddelerinden olan ekim ayı enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

ABD enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı başta altın yatırımcıları olmak üzere piyasalarda bekleniyor. Bu haftanın küresel ekonomide en önemli gündem maddelerinden olan ekim ayı enflasyon verileri perşembe günü açıklanacak. Bu veriler kasım ayında yapılacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı üzerinde de etkili olacak. Peki, ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

ABD ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD enflasyon verileri 10 Kasım Perşembe günü Türkiye saati ile 15:30'da açıklanacak.

ALTIN YATIRIMCILARININ GÖZÜ ENFLASYONDA

Küresel piyasalar ABD'den gelecek enflasyon verisine odaklandı. Perşembe günü açıklanacak olan Ekim ayı enflasyonu öncesinde Altın fiyatları geriliyor.

Tarım dışı istihdam verisi sonrası yükselişe geçen ons altın fiyatları 1682 dolar direncini gördükten sonra gerilemeye başladı.

Ons altın fiyatları yüzde 0,33 oranında düşüşle 1668 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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