ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

ABD enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı başta altın yatırımcıları olmak üzere piyasalarda bekleniyor. Bu haftanın küresel ekonomide en önemli gündem maddelerinden olan ekim ayı enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?