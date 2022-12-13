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ABD enflasyon rakamları kaç oldu? KASIM ayı ABD enflasyon verileri! ABD TÜFE verisi kaç? ABD Tüketici Fiyat Endeksi!

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ABD enflasyon rakamları kaç oldu? KASIM ayı ABD enflasyon verileri! ABD TÜFE verisi kaç? ABD Tüketici Fiyat Endeksi!

Piyasaların yakından takip ettiği ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de Kasım ayında TÜFE yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 7,1 ile beklentilerin altında artış kaydetti. ABD enflasyon rakamları kaç oldu? ABD Tüketici Fiyat Endeksi kaç oldu merak ediliyordu. İşte, BD TÜFE verisi! ABD enflasyon verileri!

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ABD enflasyon rakamları! Piyasaların yakından takip ettiği ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de Kasım ayında TÜFE yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 7,1 ile beklentilerin altında artış kaydetti. ABD enflasyon rakamları kaç oldu? ABD Tüketici Fiyat Endeksi kaç oldu merak ediliyordu. İşte, BD TÜFE verisi! ABD enflasyon verileri haberimizde...

Piyasaların odaklandığı ABD kasım ayı enflasyon verisi açıklandı. Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,1 ile tahminlerin altında kaldı. Beklenti ise enflasyonun kasım ayında yüzde 0.3 artmasıydı. Yıllık enflasyon ise yüzde 7.7'den yüzde 7,1'e geriledi.

ABD'de hızla yükselen enflasyon ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) daha agresif faiz artışları yapmasına neden oldu. ABD'de politika faizi yüzde 3,75-4 aralığına kadar yükseldi. Fed, faizde üst üste dört kez 75 baz puan artışa gitti.

Enflasyonda yavaşlamanın başlaması Fed'in agresif faiz artışlarının bitmesinin önünü açacak. Enflasyondaki yükselişin geç başlaması ise faizde sıkılaşmanın daha uzun süreceği anlamı taşıyor. Bu yüzden enflasyondaki düşüş ya da artış Fed için kritik önem taşıyor.

Fed, yılın son faiz toplantısının sonuçlarını yarın açıklayacak. Para piyasalarında halihazırda Fed'in 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesine yüzde 77 ihtimal veriliyor.

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