ABD enflasyon oranları ne zaman açıklayacak? ABD enflasyon beklentisi ne yönde? Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

ABD'de devam eden resesyon ve enflasyon ikileminin yerini yavaş yavaş resesyon endişesine bırakması beklenirken, bugünkü enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede attığı şahin adımların etkilerinin görülmesi açısından da önem taşıyor. Peki ABD yıl sonu enflasyon oranları ne zaman açıklayacak? ABD enflasyon beklentisi ne yönde? Fed toplantısı ne zaman ,saat kaçta başlayacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

ABD'de gözler Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. Türkiye'de enflasyon oranları geçtiniz hafta TÜİK tarafından duyurulmuştu. Piyasada yıl sonu enflasyon verileri içinde heyecanlı bekleyiş başladı. Peki ABD yıl sonu enflasyon oranları ne zaman açıklayacak? ABD enflasyon beklentisi ne yönde? Detaylar haberimizde...

ABD ENFİLASYON VERİLERİNİ NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Amerika Birleşik Devletleri Aralık ayı enflasyon oranlarının 12 Ocak Perşembe günü saat 16:30'da FED tarafından açıklanması bekleniyor.

ABD ENFİLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Piyasaların heyecanla beklediği ABD Kasım ayı enflasyon verilerigeçimiz ay açıklandı. ABD'de enflasyon Kasım ayında yıllık yüzde 7,1 ile yüzde 7,3 olan beklentinin altında kaldı.ABDv12 ocakta açıklanacak yıl sonu enflasyon oranları piyasanın beklentisi yüzde 6 -7 oranında yükseliş bekleniyor. FED tarafından yapılan son açıklamanın ardından dolar küreselbazda yüzde 1 değer kaybetti, altın ise1810 doları aşarak son 5 ayın zirvesine çıktı. Gram altın 1086 TL ile rekor kırdı. ABD yıl sonu enflasyon oranları FED tarafından 12 Ocak'ta açıklanacak.