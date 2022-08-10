Son dakika gelen haberlere göre ABD'de enflasyon temmuzda yıllık yüzde 8,5 ile beklentinin altında geriledi. Bunun ardından vatandaşlar, ABD'deki Temmuz ve Haziran ayı enflasyon oranları yüzde kaçtır merak etti. Peki, ABD Enflasyon Oranları 2022 yüzde kaç? Temmuz - Haziran ayında ABD Enflasyon oranı kaçtır? ABD'de enflasyon yükseldi mi azaldı mı? İşte detaylar...

ABD Enflasyon Oranları sizlerle... Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de temmuz ayında enflasyon yıllık yüzde 8,5 olarak açıklandı. Beklenti yüzde 8,7 olarak açıklanmıştı. Aylık enflasyon ise değişim göstermedi. ABD Enflasyon Oranları 2022: Temmuz - Haziran ayında ABD Enflasyon oranı kaçtır? ABD'de enflasyon yükseldi mi azaldı mı?

ABD ENFLASYON ORANLARI YÜZDE KAÇ OLDU?

ABD'de enflasyon temmuzda yıllık yüzde 8,5 ile beklentinin altında geriledi. Geçtiğimiz ay ülkede enflasyon yüzde 9,1 ile son 40 yılın rekorunu kırmıştı.

ABD 2022 Haziran ayı enflasyon :

ABD enflasyonu haziran ayında yıllık bazda yüzde 9,1 idi.

ABD 2022 Temmuz ayı enflasyon :

ABD'de enflasyon temmuzda yıllık yüzde 8,5 olarak açıklandı.

FED'İN HAMLESİ İÇİN KRİTİK

Analistler veri ile birlikte küresel bazda volatilite oldukça artacağını ve piyasaların ABD Merkez Bankası Fed'in Eylül'de atacağı adımlar hakkında ipuçları arayacağını ifade etti. Buna göre, Fed'in Eylül toplantısında yüzde 65 ihtimalle 75 baz puan faiz artırması beklenirken, Kasım toplantısında yüzde 53 ihtimalle 25 baz puan faiz artırılacağı tahmin ediliyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Beklentinin altında gelen veri sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi 10 baz puan gevşedi. Euro, doları karşısında düne göre yüzde 1'den fazla değer kazanarak 1,03255'i gördü. Veri sonrasında dolar/TL kuru 17,94'ten işlem görürken, ons altın fiyatı 1820 dolardan değerleniyor. Gram altın fiyatı ise 1040 liradan alıcı işe buluşuyor.