Küresel piyasalarda bugün tüm gözler ABD enflasyon oranı verisi için gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, ABD enflasyon kaç oldu? ABD enflasyonu arttı mı, azaldı mı? İşte son dakika gelişmeleri…

Temmuz ayına ilişkin ABD enflasyon oranı verisi için gözler gelecek son dakika açıklamasına kilitlendi. Peki, ABD enflasyonu arttı mı, azaldı mı? ABD enflasyon kaç oldu? İşte detaylar…

ABD ENFLASYON KAÇ OLDU?

Temmuz ayına ilişkin ABD enflasyonu açıklandı. Veriye göre, tüketici fiyatları bir yıl öncesine göre yüzde 8.5 arttı. Çekirdek enflasyon yüzde 5,9 arttı.

PİYASALARDA SON DURUM

Beklentinin altında gelen veri sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi 10 baz puan gevşedi. Euro, doları karşısında düne göre yüzde 1'den fazla değer kazanarak 1,03255'i gördü. Veri sonrasında dolar/TL kuru 17,94'ten işlem görürken, ons altın fiyatı 1820 dolardan değerleniyor. Gram altın fiyatı ise 1040 liradan alıcı işe buluşuyor.