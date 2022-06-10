ABD enflasyon kaç oldu? ABD enflasyon yükseldi mi, düştü mü? - Haberler

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ABD enflasyon kaç oldu? ABD enflasyon yükseldi mi, düştü mü?

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ABD enflasyon kaç oldu? ABD enflasyon yükseldi mi, düştü mü?

ABD enflasyon oranı son günlerde en çok merak edilen konulardan biri olarak dikkat çekiyordu. ABD enflasyonu açıklandı. Peki, ABD enflasyon kaç oldu? ABD enflasyon yükseldi mi, düştü mü?

ABD enflasyon oranları ülkemizde ve dünyada yakından takip ediliyor. Bugün yapılan açıklama sonrası ABD enflasyon oranları dünya ile paylaşıldı. Peki, ABD enflasyon kaç oldu? ABD enflasyon yükseldi mi, düştü mü?

ABD ENFLASYON KAÇ OLDU?

ABD enflasyonu Mayıs'ta %8,6'ya ulaşarak, 1981'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

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