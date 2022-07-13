Amerika Birleşik Devletleri'nde merakla beklenen veriler açıklandı. Enflasyonun 41 yıllın ardından zirveye ulaştığı ABD'de yıllık TÜFE beklentileri aştı. Peki, ABD enflasyon kaç oldu?

ABD ENFLASYON KAÇ OLDU?

Enflasyonun 41 yıllın ardından zirveye ulaştığı ABD'de yıllık TÜFE yüzde 9,1 ile beklentileri aştı.

Yıllık bazda TÜFE yüzde 8,6'dan yüzde 9,1'le 41 yılın zirvesine yükseldi. Enflasyonun yüzde 8,8 olması bekleniyordu. Çekirdek TÜFE yüzde 0,6'lık beklentiye karşın yüzde 0,7 arttı.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD ekonomisinin daha yüksek faiz oranlarıyla başa çıkabileceğini söylerken bir başka jumbo hamleye desteğini yineledi.

Bostic, Pazartesi günü gazetecilere verdiği demeçte, "Şu anda oldukça rahatım. Ekonominin bir sonraki hamleye dayanabileceğinden eminim. 75 baz puanlık bir artışı desteklerim" ifadelerini kullandı.