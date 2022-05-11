ABD enflasyon doları nasıl etkiler? Enflasyon artarsa dolar ve altın artar mı, düşer mi? Altın artar mı, düşer mi?

Abd enflasyon beklentisi doları nasıl etkiler, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon rakamı açıklanacak. Süper güç olarak bilinen ülkede, nisan ayı itibarıyla büyük bir yükselişle karşı karşıya kalmıştı.

ABD ENFLASYON BEKLENTİSİ DOLARI NASIL ETKİLER?

Halk arasında 'yaşam pahalılığı' anlamında kullanılan enflasyon kelimesi, mal ve hizmet fiyatlarının genel seviyesinde yaşanan sürekli artışı ifade eder.

Enflasyon, 'olumsuz' bir duruma işaret eder. Halk arasında, gündelik hayatta 'enflasyon arttı' denir. Yüksek enflasyon, paranın satın alma gücünü azaltır. Yaşam maliyetini artırır.

Enflasyon oranı şu an kaç?

ABD'de mart ayında enflasyonda Ukrayna-Rusya savaşının güçlü etkileri izlendi. Ülkede mart ayında tüketici fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 8,5 artış kaydetti ve 41 yılın zirvesine çıkmıştı.

ENFLASYON ARTARSA DOLAR, ALTIN NE OLUR?

Altın, enflasyon artsa dahi merkez bankalarının yakın zamanda faiz artırmayacağına dair beklentilerle şekillenmektedir. Ancak, FED Başkanı Powell, Mart ayında bir faiz artırımına gidebileceklerinin altını çizmişti. Buna göre, Amerika'da enflasyonun yükselmesi durumunda FED faiz artırımı kararının çıkması bekleniyor. Bu da gelişmekte olan ülkelere giden fazla paranın kesilmesi, TL'nin de içinde olduğu gelişmekte olan para birimlerinin değer kaybetmesi anlamına gelir.

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