ABD ile Çin arasında yapılacak ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserlikler küresel piyasalarda risk iştahını desteklerken, gözler ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. ABD enflasyon açıklandı mı, ABD enflasyon arttı mü, düştü mü? ABD enflasyon yüzde kaç oldu?

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda ve yıllık bazda veriler açıklandı. Peki, ABD enflasyon açıklandı mı, ABD enflasyon arttı mü, düştü mü?

ABD ENFLASYON AÇIKLANDI MI?

ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine dair olumlu beklentiler, küresel piyasalarda risk iştahını desteklemeye devam ediyor. Piyasalar, bu gelişmelerin ekonomik ilişkilerde iyileşme yaratabileceği yönünde pozitif sinyaller alırken, yatırımcıların odağı ABD'den gelecek enflasyon verilerine çevrilmişti.

ABD ENFLASYON VERİLERİ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

ABD'de Eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) açıklandı. Verilere göre, TÜFE aylık bazda %0,3, yıllık bazda ise %3,0 oranında arttı. Beklentiler aylık %0,4, yıllık ise %3,1 düzeyindeydi. Böylece enflasyon, piyasa tahminlerinin hafif altında gerçekleşmiş oldu.

ÇEKİRDEK ENFLASYONDA SINIRLI ARTIŞ

Enerji ve gıda fiyatlarını dışlayan çekirdek TÜFE de aylık bazda %0,2, yıllık bazda ise %3,0 artış kaydetti. Bu oranlar, piyasanın sırasıyla %0,3 ve %3,1 beklentilerinin gerisinde kaldı.

FED POLİTİKASINA ETKİSİ

Uzmanlar, enflasyondaki bu yavaşlamanın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki dönemde faiz indirimine gitme olasılığını artırabileceğini değerlendiriyor. Analistler, özellikle çekirdek enflasyondaki yumuşamanın Fed'in para politikası kararlarında daha temkinli bir yaklaşım benimsemesine zemin hazırlayabileceğini ifade ediyor.

Osman DEMİR
