ABD Ekim ayı enflasyon verisi açıklandı! SON DAKİKA! ABD enflasyon oranı kaç oldu?

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından ABD Ekim ayı enflasyon oranı kaç oldu merak ediliyor. Peki, ABD enflasyon oranları kaç oldu? İşte, ABD Ekim ayı enflasyon verisi!

ABD Ekim ayı enflasyon verisi! Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından ABD Ekim ayı enflasyon oranı kaç oldu merak ediliyor. Peki, ABD enflasyon oranları kaç oldu? İşte, ABD Ekim ayı enflasyon verisi haberimizde...

ABD EKİM AYI ENFLASYON VERİSİ

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de TÜFE, ekimde aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda ise yüzde 3,2'ye gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON KAÇ OLDU?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası açısından daha önemli olan çekirdek enflasyon da beklentilerin altında gerçekleşti. Çekirdek enflasyon, ekim ayında yüzde 0,2 artarken, yıllık gerçekleşme ise yüzde 4 oldu. Ekonomistler çekirdek göstergelerde ise önceki aya göre değişim yaşanmayacağını tahmin etmişti. Eylül'de aylık çekirdek enflasyon yüzde 0,3; yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 4,1 olmuştu.

EYLÜL AYINDA ENFLASYON KAÇTI?

ABD'de tüketici enflasyonu eylülde aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,7 olmuştu. Çekirdek enflasyon eylülde ise aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,1 düzeyinde gerçekleşmişti.

GÖZLER FED'E ÇEVRİLDİ

ABD'de açıklanan TÜFE verilerinin Fed'in gelecek döneme ilişkin politikaları üzerinde etkili olabileceği düşünülüyor.