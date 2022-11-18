Dünya kupası karşılaşmalarında yer alacak olan ABD Dünya Kupası kadrosunda kimler var? Sorusu, sporseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Bu haberimizde merak edenler için ABD Dünya Kupası oyuncuları kim? Sorusunu yanıtladık. Peki, ABD Dünya Kupası kadrosunda kimler var? ABD Dünya Kupası oyuncuları kim? 2022 ABD Dünya Kupası kadrosu!

Dünya kupasında karşılaşacak olan takımların kadroları futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Birçok futbolsever ABD Dünya Kupası kadrosunda kimler var? Sorusunu merak ediyor ve araştırıyor. Dünya kupasında kıyasıya mücadele edece olan ABD Dünya Kupası kadrosu oyuncuları kim? Peki, ABD Dünya Kupası kadrosunda kimler var? ABD Dünya Kupası oyuncuları kim? 2022 ABD Dünya Kupası kadrosu!

ABD DÜNYA KUPASI KADROSUNDA KİMLER VAR

Dünya kupası karşılaşmalarında yer alacak olan ABD'ın kadrosunda yer alacak olan isimler şu şekilde;

2022 ABD Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Ethan Horvath (Luton Town), Sean Johnson (New York City FC), Matt Turner (Arsenal)

Savunma: Cameron Carter-Vickers (Celtic), Sergiño Dest (AC Milan), Aaron Long (New York Red Bulls), Shaq Moore (Nashville SC), Tim Ream (Fulham), Antonee Robinson (Fulham), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), DeAndre Yedlin (Inter Miami CF), Walker Zimmerman (Nashville SC)

Orta saha: Brenden Aaronson (Leeds United), Kellyn Acosta (LAFC), Tyler Adams (Leeds United), Luca de la Torre (Celta Vigo), Weston McKennie (Juventus), Yunus Musah (Valencia), Cristian Roldan (Seattle Sounders FC)

Forvet: Jesús Ferreira (FC Dallas), Jordan Morris (Seattle Sounders), Christian Pulisic (Chelsea), Gio Reyna (Borussia Dortmund), Josh Sargent (Norwich City), Tim Weah (Lille), Haji Wright (Antalyaspor)