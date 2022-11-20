ABD Dünya Kupası kadrosu 2022! ABD dünya kupası kadrosunda kimler var? ABD milli takımı kadrosu!
Gündem Haberleri
ABD Dünya Kupası kadrosu merak ediliyor. Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na günler kala milli takımların kadroları da belli olmaya başladı. Şüphesiz kadrosu en çok merak edilen takımların başında ABD geliyor. ABD aday kadrosu isimleri! ABD milli takımı aday kadrosu merak ediliyor. Peki, ABD dünya kupası kadrosu kimler var? İşte, ABD 2022 Dünya Kupası kadrosu haberimizde...
ABD Dünya Kupası kadrosu! Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na günler kala milli takımların kadroları da belli olmaya başladı. Şüphesiz kadrosu en çok merak edilen takımların başında ABD geliyor. ABD aday kadrosu isimleri! ABDmilli takımı aday kadrosu merak ediliyor. Peki, ABD dünya kupası kadrosu kimler var? İşte, ABD 2022 Dünya Kupası kadrosu haberimizde...
ABD DÜNYA KUPASI KADROSU
ABD 2022 Dünya Kupası aday kadrosu şu isimlerden oluşmaktadır:
Kaleci: Ethan Horvath (Luton Town), Sean Johnson (New York City FC), Matt Turner (Arsenal)
Savunma: Cameron Carter-Vickers (Celtic), Sergiño Dest (AC Milan), Aaron Long (New York Red Bulls), Shaq Moore (Nashville SC), Tim Ream (Fulham), Antonee Robinson (Fulham), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), DeAndre Yedlin (Inter Miami CF), Walker Zimmerman (Nashville SC)
Orta saha: Brenden Aaronson (Leeds United), Kellyn Acosta (LAFC), Tyler Adams (Leeds United), Luca de la Torre (Celta Vigo), Weston McKennie (Juventus), Yunus Musah (Valencia), Cristian Roldan (Seattle Sounders FC)
Forvet: Jesús Ferreira (FC Dallas), Jordan Morris (Seattle Sounders), Christian Pulisic (Chelsea), Gio Reyna (Borussia Dortmund), Josh Sargent (Norwich City), Tim Weah (Lille), Haji Wright (Antalyaspor)
ABD MİLLİ FUTBOL TAKIMI
Amerika Birleşik Devletleri millî futbol takımı, Amerika Birleşik Devletleri'ni futbolda uluslararası organizasyonlarda temsil eden takımdır.