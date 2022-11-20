ABD Dünya Kupası kadrosu 2022! ABD dünya kupası kadrosunda kimler var? ABD milli takımı kadrosu!

ABD Dünya Kupası kadrosu merak ediliyor. Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na günler kala milli takımların kadroları da belli olmaya başladı. Şüphesiz kadrosu en çok merak edilen takımların başında ABD geliyor. ABD aday kadrosu isimleri! ABD milli takımı aday kadrosu merak ediliyor. Peki, ABD dünya kupası kadrosu kimler var? İşte, ABD 2022 Dünya Kupası kadrosu haberimizde...