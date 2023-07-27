(ABD Dışişleri Bakanlığının yurt dışına çıkacak ABD vata...) Kim Milyoner Olmak İster 27 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? 200 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?

27 Temmuz Perşembe ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (ABD Dışişleri Bakanlığının yurt dışına çıkacak ABD vatandaşları için hazırladığı "seyahat uyarıları"na göre, şu anda hangi şıktaki ülkelere gitmek diğer şıklardakilere gitmekten daha...) Kim Milyoner Olmak İster 27 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru! ABD Dışişleri Bakanlığının yurt dışına çıkacak ABD vatandaşları için hazırladığı "seyahat uyarıları"na göre, şu anda hangi şıktaki ülkelere gitmek diğer şıklardakilere gitmekten daha güvenlidir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 27 TEMMUZ PERŞEMBE 200 BİN LİRALIK SORUSU

ABD Dışişleri Bakanlığının yurt dışına çıkacak ABD vatandaşları için hazırladığı "seyahat uyarıları"na göre, şu anda hangi şıktaki ülkelere gitmek diğer şıklardakilere gitmekten daha güvenlidir?

A-) Belçika, Hollanda, İspanya

B-) Almanya, Fransa, İtalya

C-) Romanya, Ruanda, Vietnam

D-) Birleşik Krallık, Danimarka, İsveç

Doğru Cevap : C şıkkı