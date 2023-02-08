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ABD deprem yardımı yaptı mı? ABD deprem için yardımda bulundu mu? ABD deprem için ne gönderdi?

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Türkiye'yi sarsan iki büyük deprem sonrasında ABD deprem yardımı yaptı mı? Sorusu merak edilmeye başlandı. Birçok farklı ülkenin yardımda bulunması ile birlikte ABD deprem için yardımda bulundu mu? Sorusu gündemde yer aldı. Peki, ABD deprem yardımı yaptı mı? ABD deprem için yardımda bulundu mu? ABD deprem için ne gönderdi?

Kayseri İtfaiyesi deprem bölgesinde hayat kurtarıyorKayseri İtfaiyesi deprem bölgesinde hayat kurtarıyor
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ABD deprem yardımı yaptı mı? Sorusu, dünya genelinde birçok ülkenin yardımda bulunması ile birlikte merak edilen sorular arasında yer aldı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler bölgede ağır yıkıma neden oldu. Türkiye'yi sarsan iki büyük deprem sonrasında farklı ülkelerden yardım talepleri Ankara'ya iletildi. Peki, ABD deprem yardımı yaptı mı? ABD deprem için yardımda bulundu mu? ABD deprem için ne gönderdi?

ABD DEPREM YARDIMI YAPTI MI?

Türkiye deprem sonrası hemen uluslararası yardım talep etti. Birçok ülke bu yardıma olumlu cevap vererek bölgeye ekiplerini gönderdiler.Bu kapsamda ABD'nin 161 kişilik arama kurtarma ekibi yola çıktı.

SABAH SAATLERİNDE HAVALANDILAR

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) çalışması kapsamında Virginia eyaletinin Fairfax ilçesi ve Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinden Türkiye'ye gönderilen ekibi taşıyan uçak, sabah saatlerinde ABD Hava Kuvvetleri'nin Dover Üssünden Alaska Hava Muhafız Komutanlığına bağlı C-17 tipi askeri kargo uçağıyla havalandı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Deprem Gündem Dünya Güncel Haberler

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