Üye Girişi
Haberler

ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri rekor seviyelere ulaştı

Güncelleme:

ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF'ler), son haftayı hem net girişlerde hem de işlem hacminde tarihi zirvelerle tamamladı. Toplam net yatırımlar bir önceki haftaya kıyasla yüzde 15 artarak 2,57 milyar dolara ulaştı. Yatırım akışında öne çıkan isim, 2,48 milyar dolarlık bir girişle BlackRock'ın IBIT fonu oldu. Spot Bitcoin ETF'lerinin işlem hacmi de rekor bir seviyeye ulaşarak geçen hafta 35,1 milyar dolara yükseldi.

ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF'ler), son haftayı hem net girişlerde hem de işlem hacminde tarihi zirvelerle tamamlayarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

BlackRock'ın IBIT Fonu, Yatırımcıların Gözdesi

ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF'ler), son haftayı hem net girişlerde hem de işlem hacminde tarihi zirvelerle tamamlayarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. BitMEX Research ve Farside Investors tarafından sağlanan verilere göre, bu fonlara yapılan toplam net yatırımlar bir önceki haftaya kıyasla yüzde 15 artarak 2,57 milyar dolara ulaştı. Bu artış, Bitcoin'in fiyatının rekor bir seviyeye ulaşıp ardından sert bir düşüş yaşamadan önce gerçekleşti.

Yatırım akışında öne çıkan isim BlackRock'ın IBIT fonu oldu. Bu fon tek başına 2,48 milyar dolarlık bir girişle piyasadaki hakimiyetini pekiştirdi. BlackRock'ın IBIT fonunu, 717,9 milyon dolarlık girişle Fidelity'nin FBTC'si ve 247,8 milyon dolarlık girişle VanEck'in HODL fonu izledi. Öte yandan, Grayscale'in GBTC fonu ve Invesco'nun BTCO fonu sırasıyla 1,25 milyar dolar ve 29,4 milyon dolarlık net çıkışlar gördü.

Spot Bitcoin ETF'lerinin işlem hacmi de rekor bir seviyeye ulaşarak geçen hafta 35,1 milyar dolara yükseldi. Bu rakam, bir önceki haftanın yüzde 15 üzerinde bir artışa işaret ediyor. Lider konumdaki BlackRock'ın IBIT ETF'si, haftalık 16,17 milyar dolarlık işlem hacmiyle zirveye oturdu.

Piyasada gözle görülür bir hareketlilik yaşanırken, Bitcoin fiyatı kısa bir süre için 73.836 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı, ancak sonrasında yüzde 12'lik bir düşüşle 64.505 dolara geriledi. Genel olarak, kripto para piyasası da benzer bir düşüş eğilimi gösterdi.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

Kripto Para Kripto Yatırım Kripto Haberler

Bakmadan Geçme

Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli? Ali Konak kimdir? AK Parti Konya- Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak kaç yaşında, nereli? Serdar Köksal kimdir? Zafer Partisi Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Serdar Köksal kaç yaşında, nereli? Muhammed Akbey kimdir? Zafer Partisi Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı Muhammed Akbey kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title