ABD'deki borç limiti krizi gündeme gelirken ABD borç limitini artıracak mı merak ediliyor. Küresel piyasalar karışık seyrederken ABD'de borç limitinin artırılmasına ilişkin konu sıklıkla araştırılıyor. Peki, ABD'deki borç limiti krizi! ABD borç limitini artıracak mı?

Küresel piyasalarda, ABD'deki borç limit krizi gündeme geliyor. ABD borç limitini artıracak mı sorusu sıklıkla araştırılıyor. ABD'de borç limitinin artırılmasına ilişkin prensip anlaşma sağlansa da bürokratik sürecin kalan kısıtlı sürede tamamlanıp tamamlanamayacağı risk algısını besliyor. ABD'deki borç limiti krizi! ABD borç limitini artıracak mı? Detaylar haberimizdedir…

ABD'DEKİ BORÇ LİMİTİ KRİZİ

ABD'de borç limitinin artırılmasına ilişkin prensip anlaşma sağlansa da bürokratik sürecin kalan kısıtlı sürede tamamlanıp tamamlanamayacağı risk algısını besliyor.

Analistler, Kongre ve Senato'nun onaylaması gereken tasarının zamanında imzalanmaması halinde piyasalarda oynaklığın artmasının beklendiğini, bu durumun enflasyonla mücadelede istediği sonuçları henüz alamayan ABD Merkez Bankası'nın da (Fed) politika alanını daraltabileceğini bildirdi.

Borç limitinin artırılması halinde ABD'de hazinenin üçüncü çeyrek sonuna kadar yaklaşık 1 trilyon dolarlık tahvil satmasının beklendiğini aktaran analistler, söz konusu ihtimalin, piyasalarda likidite sıkıntısı çıkarabileceği endişesinin güçlendiğini ifade etti.

Analistler, ilerleyen dönemde tahvil piyasalarında satış baskısının artabileceğine dikkati çekerek, artan dolar talebinin emtia fiyatları başta olmak üzere varlık fiyatlarını da baskılayabileceğini söyledi.

ABD BORÇ LİMİTİNİ ARTIRACAK MI?