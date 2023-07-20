(ABD'de yapılan araştırmalara göre, 1990'da '10 ve üzeri...) Kim Milyoner Olmak İster 20 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? 50 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?

20 Temmuz Perşembe ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (ABD'de yapılan araştırmalara göre, 1990'da "10 ve üzeri sayıda yakın arkadaşı olduğunu söyleyenler" nüfusun yüzde 33'ünü oluştururken 2021'de bu oran kaç olmuştur?...) Kim Milyoner Olmak İster 20 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! ABD'de yapılan araştırmalara göre, 1990'da "10 ve üzeri sayıda yakın arkadaşı olduğunu söyleyenler" nüfusun yüzde 33'ünü oluştururken 2021'de bu oran kaç olmuştur?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 20 TEMMUZ PERŞEMBE 50 BİN LİRALIK SORUSU

ABD'de yapılan araştırmalara göre, 1990'da "10 ve üzeri sayıda yakın arkadaşı olduğunu söyleyenler" nüfusun yüzde 33'ünü oluştururken 2021'de bu oran kaç olmuştur?

A-) Yüzde 13

B-) Yüzde 23

C-) Yüzde 43

D-) Yüzde 53

Doğru Cevap : A şıkkı