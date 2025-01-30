ABD'de uçak ile helikopter çarpıştı! (VİDEO) ABD'de ne oldu, uçak kazasında yaralı veya ölü var mı?

ABD'nin başkenti Washington yakınlarında korkutan bir hava kazası yaşandı. Yaşanan çarpışma sonrası uçak ve helikopter Potomac Nehri'ne düştü. Kazanın görüntüleri ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Peki, Washington'daki bu hava kazasında can kaybı var mı? İşte detaylar…

ABD'DE NE OLDU?

Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, kaza sırasında yolcu uçağının piste iniş yapmak üzere olduğu belirtildi. Çarpışma sonrasında her iki hava aracı da kontrolsüz bir şekilde nehre düşerken, bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

UÇAK KAZASINDA YARALI VEYA ÖLÜ VAR MI?

Yetkililer, kazanın ilk belirlemelerine göre uçakta bulunan 60 yolcu ve 4 mürettebattan ciddi yaralanan olmadığını ancak 6 kişinin hafif yaralandığını açıkladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza anına ait görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Videolarda uçağın inişe geçtiği sırada helikopterin rotasına girdiği ve çarpışma sonrası her iki hava aracının hızla suya düştüğü görülüyor.

Yetkililer, Washington'daki hava sahasının yoğunluğu nedeniyle bu tür olayların yaşanabileceğine dikkat çekerek, benzer kazaların önlenmesi için hava trafiğinin daha sıkı kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.