ABD'nin Illinois eyaletinde yer alan Highland Park'taki Bağımsızlık Günü kutlamaları kana bulandı. Etkinliğin başlamasından yaklaşık 10 dakika sonra çok sayıda silah sesinin duyulması ile bölgede bulunanlar panikle kaçmaya başladı. ABD'de ne oldu? (VİDEOLU) 4 Temmuz ABD Chicago silahlı saldırı olayı! Neden saldırı oldu, ölü ve yaralı var mı? ABD'de nerede silahlı saldırı oldu?

ABD'DE NE OLDU? (4 TEMMUZ PAZARTESİ 2022)

ABD'nin en kalabalık şehirlerinden biri olan Chicago'da gerçekleştirilen 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre olayda en az 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

20 EL SİLAH SESİ DUYULDU

Silah seslerinin ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yerel basın, en az 3 kişinin silahla vurulduğunu ifade ederken, görgü tanıkları ise en az 20 el silah sesi duyduklarını iddia etti.

EN AZ 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırısı sonrası edinilen ilk bilgilere göre, en az 5 kişi vurularak hayatını kaybetti. Saldırıda 16 kişinin de yaralandığı bildirildi.

"FESTİVAL İPTAL EDİLDİ"

Highland Park Belediye Başkanı Nancy Rotering, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Highland Park'taki Bağımsızlık Günü kutlamalarının iptal edildiğini duyurarak, "Highland Park polisi, Highland Park şehir merkezindeki bir olaya müdahale ediyor. Festival iptal edildi. Lütfen şehir merkezinden uzak durun" dedi.