ABD'de ne oldu? (VİDEOLU) 4 Temmuz ABD Chicago silahlı saldırı olayı! Neden saldırı oldu, ölü ve yaralı var mı?
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Son dakika gelen haberlere göre ABD'nin Chicago şehrinde silahlı saldırı gerçekleşti. Olayda en az 5 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Peki, ABD'de ne oldu? (VİDEOLU) 4 Temmuz ABD Chicago silahlı saldırı olayı! Neden saldırı oldu, ölü ve yaralı var mı? İşte detaylar...
ABD'nin Illinois eyaletinde yer alan Highland Park'taki Bağımsızlık Günü kutlamaları kana bulandı. Etkinliğin başlamasından yaklaşık 10 dakika sonra çok sayıda silah sesinin duyulması ile bölgede bulunanlar panikle kaçmaya başladı. ABD'de ne oldu? (VİDEOLU) 4 Temmuz ABD Chicago silahlı saldırı olayı! Neden saldırı oldu, ölü ve yaralı var mı? ABD'de nerede silahlı saldırı oldu?
ABD'nin en kalabalık şehirlerinden biri olan Chicago'da gerçekleştirilen 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre olayda en az 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.
Silah seslerinin ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yerel basın, en az 3 kişinin silahla vurulduğunu ifade ederken, görgü tanıkları ise en az 20 el silah sesi duyduklarını iddia etti.
Saldırısı sonrası edinilen ilk bilgilere göre, en az 5 kişi vurularak hayatını kaybetti. Saldırıda 16 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Highland Park Belediye Başkanı Nancy Rotering, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Highland Park'taki Bağımsızlık Günü kutlamalarının iptal edildiğini duyurarak, "Highland Park polisi, Highland Park şehir merkezindeki bir olaya müdahale ediyor. Festival iptal edildi. Lütfen şehir merkezinden uzak durun" dedi.