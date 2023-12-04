Akrabalarından 4 kişiyi feci şekilde katleden adam polisler tarafından öldürüldü

ABD'de 38 yaşındaki Courtney Gordon, ailesinden dört kişiyi silahla öldürdü, iki polisi bıçakla yaraladı ve evini ateşe verdi. Queens'de yaşanan olayda, 11 yaşında bir kız ve 12 yaşında bir erkek çocuk da hayatını kaybetti. Gözaltına alınmak istenen Gordon, polislere bıçakla saldırdı ve polis tarafından öldürüldü. Gordon'un geçen sene aile içi şiddetten dolayı tutuklandığı belirtildi. Cinayetin sebebi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Amerika'da Courtney Gordon, ailesini silahla öldürüp polise saldırdıktan sonra evini ateşe verdi. Polis, 38 yaşındaki şüpheliyi etkisiz hale getirerek öldürdü. Gordon geçen sene aile içi şiddet nedeniyle tutuklanmıştı. Polis, cinayetin detaylarına dair henüz bilgi vermedi, ancak yaralanan polislere teşekkür etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde ailesinden dört kişiyi silahla öldürüp iki polisi bıçakla yaraladıktan sonra evini ateşe veren 38 yaşındaki Courtney Gordon isimli adam polis tarafından öldürüldü.

Queens eyaletinde bir kızın polise kuzeninin aile fertlerini öldürdüğümü söylemesi üzerine polis ekipleri,aralarında 11 yaşında bir kız ve 12 yaşında bir erkek çocuğun da bulunduğu dört kişiyi öldüren Gordon'u gözaltına almak istedi. Gordon, kendisini gözaltına almak isteyen polislere bıçakla saldırıp yaraladı.

Polis kendisini öldürerek etkisiz hale getirdi.

Geçene sene aile içi şiddetten dolayı Gordon'nun tutuklandığını söyleyen polis, cinayetin Gordon'un bir akrabasının evinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, cinayetin sebebi ile ilgili açıklama yapamadı.

Polis, sendikaları ise olayda yaralanan polislere cesaretlerinden dolayı teşekkür etti.