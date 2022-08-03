(ABD'de 12 Haziran 1967'de ne olmuş...) Kim Milyoner Olmak İster 3 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! ABD'de 12 Haziran 1967'de ne olmuş ve bu her yıl 12 Haziran'ın "Sevgi Günü" olarak kutlanmasına vesile olmuştur?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 3 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 50 BİN LİRALIK SORUSU

ABD'de 12 Haziran 1967'de ne olmuş ve bu her yıl 12 Haziran'ın "Sevgi Günü" olarak kutlanmasına vesile olmuştur?

A-) Jacqueline ve John F. Kennedy evlenmiştir

B-) 'Romeo ve Juliet' müzikali prömiyerini yapmıştır

C-) Irklararası evliliği yasaklamak yasaklanmıştır

D-) 'Rüzgar Gibi Geçti' gösterime girmiştir