ABD'de 11 evi olduğu söylenen Eylül Öztürk, mal varlığını sıraladı! Amerika'da 10 ev, Türkiye'de 9 şube

Engin-Dilan Polat ve Nihal-Bahar Candan'ın kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmasının ardından gözler fenomenlere çevrilmişti. Fenomen Eylül Öztürk'ün de 5 milyon dolar ile Amerika'ya kaçtığı ve orada 11 ev aldığı iddia edildi. Şirketleri ve satın aldığı evlerin tüm belgelerini gazeteci Murat Ağırel'e gönderdiğini belirten Öztürk, ülkeden kaçmadığını ancak Amerika'dan 10 ev aldıkları iddiasının doğru olduğunu söyledi.

3,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bi açıklama videosu yayınlayan Eylül Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

Hiçbir gazeteci, hiçbir televizyon programı bu haberleri yapmadan önce herhangi bir belge ve evrak rica etmedi. Dün akşam sayın Murat Ağırel tarafıma ulaştı. Bizi yayına taşımadan önce sormak istediği konular olduğunu dile getirdi. Sormak istediği konularla ilgili evrak, belge olup olmadığını sordu. Kendisiyle görüşme gerçekleştirdik. Ufak bir yanlış anlaşılma olmuş onu düzeltmek isterim. Şu anda oturduğumuz ev kira. Kira kontratını Murat Bey'e ilettik. Amerika'daki aidatlar ev sahiplerine aittir. Evlerimizin tamamının kirasının toplamı, aidatlar ve vergiler çıkarılınca şu an oturduğumuz evin kirasını karşılıyor. Aidat rakamlarını listede görebilirsiniz. Yani söylenildiği gibi her bir evin milyonlarca dolar etmediğini ve aldığımız tüm küçük evleri satsak sadece şu an aldığımız gibi büyük bir ev alabileceğimizi belirttik. Amerika'da yasalara göre herkesin ne zaman, ne kadara ev aldığı görülebiliyor. Resmi kaynakları kendisine ilettik. Amerika'da belirtilen şekilde usulsüzlükler yapmanın mümkün olmadığını belirttik

Sosyal medyadaki iş hayatıma söylenildiği gibi 2 - 3 yıl önce değil 2014 yılında yani neredeyse 10 sene önce başladığımı, şahıs şirketinde başladığımı, daha sonra medya ve sosyal medya platformlarında birçok projede çalıştığımı belirttim. Evlerimizi ne şekilde ve hangi parayla aldığımızın izahının yanı sıra, sahip olduğumuz şirketlerin sayfalar dolusu KDV beyannemelerini en detaylı şekilde ilettik. Ayrıca sadece Türkiye'deki değil, Avrupa ve Amerika'daki şirketlerimizin de detaylarını evraklarla belirttik. Biz sürekli denetlenen uluslararası bir işletmeyiz. Kendi adımıza güzellik merkezlerimizin olmadığını toplamda 9 adet franchise şube ile yolumuza devam ettiğimizi belirttik.