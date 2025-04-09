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ABD Çin arasında savaş çıkar mı?

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Son yıllarda küresel siyasetin en çalkantılı başlıklarından biri haline gelen ABD-Çin gerilimi, dünya kamuoyunun yakından takip ettiği bir konu haline geldi. Pek çok kişi "ABD Çin arasında savaş çıkar mı?" sorusuna yanıt ararken, uluslararası uzmanlar bu kritik soruya farklı açılardan yaklaşıyor.

"ABD Çin arasında savaş olur mu?" sorusu özellikle Tayvan çevresinde yaşanan gelişmelerden sonra daha sık sorulmaya başlandı. Çin'in Tayvan üzerindeki hak iddiası ve ABD'nin bölgedeki askeri desteği, olası bir çatışma ihtimalini masaya getiriyor. 2025 ve sonrasında bu gerilimin yönü dünya düzenini etkileyecek önemli sonuçlar doğurabilir. Peki, ABD Çin arasında savaş çıkar mı?

ABD-ÇİN ARASINDA NELER OLUYOR?

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergisi tarifesi bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, Çin Maliye Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlık, yeni bir misilleme kararına daha imza atarak ABD mallarına ek tarife uygulanacağını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, ABD mallarına uygulanacak ek tarifenin oranı yüzde 84 olarak açıklandı. Çin'den daha önce yapılan açıklamada, bu oran yüzde 34 olarak belirtilmişti. Bakanlık, ABD mallarına yönelik ek tarifenin 10 Nisan itibarıyla yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Çin'den Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) yapılan ayrı bir açıklamada ise ABD'nin Pekin'e misillemeye yönelik tarife uygulamasının "küresel ticareti daha fazla tehdit edeceğine" dikkat çekildi. Çin'in WTO misyonu, bugün WTO'ya gönderilen açıklamada, durumun "tehlikeli bir biçimde tırmandığına" işaret etti. Çin'in de bu durumdan etkilenen taraflardan biri olduğuna işaret eden misyon, Pekin'in "çok büyük endişe duyduğunu" ve "bu pervasız hamleye sert bir biçimde karşı olduğunu" belirtti.

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ABD Çin arasında savaş çıkar mı?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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