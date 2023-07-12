Emlakçı Cemil Kosovaeri, satışa çıkarılan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği arazisinin, 50 milyon doları ile 80 milyon doları arasında değerlendirilebileceğini söyledi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, 29 Ağustos 2022'den itibaren faaliyetlerini Çukurambar'da bulunan yeni hizmet binasında sürdürmeye başladı. 1954 yılından beri büyükelçilik olarak kullanılan Kavaklıdere'de bulunan tarihi bina ise satışa çıkarıldı. 15 bin 882 metrekarelik arazi 3'üncü derece arkeolojik sit alanı statüsünde bulunuyor. Arazinin fiyat bilgisini isi Emlakçı Cemil Kosovaeri yanıtladı. ABD'nin Büyükelçilik binasının satışa çıkarıldığını duyduğunu söyleyen Kosovaeri, 'Arsanın takriben 16 dönüm olduğunu öğrendim. Çok değerli, kıymetli ve nokta bir yer. Ankara'da olabilecek en nadide yer. Orayı kompleks gibi düşünmek lazım. Konutun içerisinde rezidans, otel, AVM şeklinde değerlendirilerek daha çok katma değer katılabilir. İnşaat firmalarının buraya talip olacağını düşünüyorum' dedi. Büyükelçilik arsasının değerine ilişkin konuşan Kosovaeri, 'Böyle bir yerin metresi 3 bin dolardan 5 bin dolar arası gidebilir. Eğer 3 bin doları baz alırsak 48 milyon doları, 4 bin doları baz alırsak 63 milyon doları, 5 bin doları baz alırsak 80 milyon doları edeceğini tahmin ediyorum' diye konuştu. Arsanın çok gözde bir yerde olduğunun altını çizen Kosovaeri, 'Herkesin istediği bir yer. Özellikle büyük inşaat firmalarının talip olacağını tahmin ediyorum. Güzel teklifler sunacaklardır' ifadelerini kullandı.

ABD Büyükelçiliği'nin eski binasının da içinde olduğu arazi satışa çıkarıldı

ANKARA - Emlakçı Cemil Kosovaeri, satışa çıkarılan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği arazisinin, 50 milyon doları ile 80 milyon doları arasında değerlendirilebileceğini söyledi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, 29 Ağustos 2022'den itibaren faaliyetlerini Çukurambar'da bulunan yeni hizmet binasında sürdürmeye başladı. 1954 yılından beri büyükelçilik olarak kullanılan Kavaklıdere'de bulunan tarihi bina ise satışa çıkarıldı. 15 bin 882 metrekarelik arazi 3'üncü derece arkeolojik sit alanı statüsünde bulunuyor. Arazinin fiyat bilgisini isi Emlakçı Cemil Kosovaeri yanıtladı.

ABD'nin Büyükelçilik binasının satışa çıkarıldığını duyduğunu söyleyen Kosovaeri, "Arsanın takriben 16 dönüm olduğunu öğrendim. Çok değerli, kıymetli ve nokta bir yer. Ankara'da olabilecek en nadide yer. Orayı kompleks gibi düşünmek lazım. Konutun içerisinde rezidans, otel, AVM şeklinde değerlendirilerek daha çok katma değer katılabilir. İnşaat firmalarının buraya talip olacağını düşünüyorum" dedi.

Büyükelçilik arsasının değerine ilişkin konuşan Kosovaeri, "Böyle bir yerin metresi 3 bin dolardan 5 bin dolar arası gidebilir. Eğer 3 bin doları baz alırsak 48 milyon doları, 4 bin doları baz alırsak 63 milyon doları, 5 bin doları baz alırsak 80 milyon doları edeceğini tahmin ediyorum" diye konuştu.

Arsanın çok gözde bir yerde olduğunun altını çizen Kosovaeri, "Herkesin istediği bir yer. Özellikle büyük inşaat firmalarının talip olacağını tahmin ediyorum. Güzel teklifler sunacaklardır" ifadelerini kullandı.