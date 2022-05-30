ABD borsası tatil mi? ABD borsası kapalı mı? - Haberler

Amerikan Borsaları resmi tatil günlerinde kapalıdır, yani bu günlerde borsada herhangi bir işlem gerçekleşmez. Hepimiz Türkiye'de borsanın kapalı olduğu resmi tatil günlerini biliyoruz. Peki, Amerikan Borsalarının kapalı olduğu resmi tatiller hangi gün? İşte detaylar haberimizde...

ABD BORSASI KAPALI MI?

Bugün ABD borsası 30 Mayıs Anma Günü olduğu için kapalıdır.

İşte bu sene Amerikan Borsalarının kapalı olduğu günler:

1 Ocak 2022 Yılbaşı

17 Ocak 2022 Martin Luther King Jr. Günü

21 Şubat 2022 Washington Günü

15 Nisan 2022 Kutsal Cuma Günü

30 Mayıs 2022 Anma Günü

20 Haziran 2022 Haziran Ulusal Bağımsızlık Günü

5 Temmuz 2022 Bağımsızlık Günü

5 Eylül 2022 İşçi Bayramı

24 Kasım 2022 Şükran Günü

26 Aralık 2022 Noel Bayramı

Borsanın Yarım Gün Kapalı Olduğu Günler

Amerikan Borsalarının yarım gün işlem kabul ettiği özel günlerde hisse senedi piyasası işlemleri saat TSİ 13.00'e kadar yapılır. İşlemlerini planlarken bunu göz önünde bulundurmanı öneririz.

25 Kasım 2022 Şükran Günü'nden Sonraki Gün

Para Transferlerinde Gecikme Yaşanabilecek Günler

Amerika'da borsa tatillerinin yanı sıra bir de bankaların tatil olduğu özel günler var. Amerika'daki bu banka tatillerinin ve Türkiye'de bankaların çalışmadığı resmi tatillerin, Midas hesabından para yatırma ve çekme sürelerini etkileyebileceğini unutma.

Yatırımlarını planlarken bu günleri dikkate alarak, bir gün öncesinden işlem yapmanı tavsiye ederiz.

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