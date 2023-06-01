ABD borç tavanı anlaşması oylaması saat kaçta? Borç tavanı uygulaması kabul edildi mi? Borç tavanı krizi nedir?

ABD'de çok tartışılan borç tavanı uygulaması Kongre'ye sunuldu. Peki ABD borç tavanı anlaşması kabul edildi mi? Borç tavanı oylaması ne zaman, saat kaçta? Borç tavanı krizi nedir? ABD borçlanma tavanı görüşmesi sonucu ne oldu?

ABD'de tartışma konusu olan devlet başkanı Joe Biden'ın da desteğini alan borç tavanı uygulaması Kongre'ye sunuldu. Paket, içeriğinde birçok kısıtlama barındırırken ABD borç tavanı nedir? Borç tavanı krizi nedir? ABD borç tavanı oylaması saat kaçta? Soruları gündem oldu. İşte Kongre'nin en son kararları...

BORÇ TAVANI ANLAŞMASI SAAT KAÇTA?

ABD borç limiti olarak da bilinen borç tavanı uygulaması ABD'nin mali anlamda sıkıntıya düşeceğini ön gördüğü dönemlerde Kongre'de kabul edilen bir takım mali önlemlerdir. ABD, borçlarını ödeyemeyeceği dönemlerde sıklıkla borç tavanı uygulamasına başvuruyor. Borç limiti ya da bilinen adıyla borç tavanı uygulaması, ABD'nin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının tavan sınırı olarak biliniyor. Türkiye saatiyle 1 Haziran saat 03.00 sularında başlayan Temsilciler Meclisi toplantısında ABD borç tavanı uygulaması oylamaya sunuldu.

BORÇ TAVANI UYGULAMASI KABUL EDİLDİ Mİ?

ABD borçlarını ödeyemeyecek hale geldiği dönemlerde borç tavanı uygulamasına başvurmak istiyor. Geçtiğimiz haftalarda ABD başkanı Joe Biden'ın da, "Bu bütçe anlaşması iki partinin üzerinde bir uzlaşmadır" dediği borç tavanı uygulaması ABD'nin biriken borçlarının ödenmesi açısından kritik öneme sahip. ABD'de borç tavanı uygulaması konuşulurken borsalarda da düşüşler olmuştu. Borç tavanının bir "kriz" olarak değerlendirilmesinin en büyük sebeplerinden biri ise eyaletlere düşen ağır sorumluluklar. Borç tavanı uygulaması ise Temsilciler Meclisi'ne gönderildi. Meclis'ten en az 218 evet oyu alması gereken tasarı, ABD'nin borçlarını ödeyebilmesi için kritik öneme sahip.

ABD BORÇ TAVANI KRİZİ NEDİR?

ABD Temsilciler Meclisi Mevzuat Komisyonu dün borç tavanı tasarısını görüşmüş, 7 evet ve 6 hayır oyuyla tasarıyı Temsilciler Meclisi'ne göndermişti. ABD başkanı Joe Biden, Meclis'e sorumluluk alması gerektiğini ifade etmişti. Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy de tasarının bir an önce meclise gelmesi ve kabul edilmesi taraftarıydı. Türkiye saatiyle 03.00 sularında başlayan Temsilciler Meclisi toplantısında borç tavanı anlaşması ABD Meclisi'nden ezici bir çoğunlukla geçti. 314 evet, 117 hayır oyuyla geçen anlaşma ABD'nin borçlarını ödemesine dönük bir takım önlemleri barındırıyor.

ABD BORÇ LİMİTİ ANLAŞMASI PAKETİNDE NE VAR?

ABD, özellikle pandemi döneminde sıklıkla bütçeye başvurmuş ve eyaletlere buradan fon sağlamıştı. Artan borçlanma sebebiyle ABD borçlarını ödeyememekle karşı karşıya kaldı. ABD Temsilciler Meclisi'nde bulunan 222 Cumhuriyetçi ve 213 Demokratın katıldığı ABD borç limiti anlaşması toplantısında 314 evet oyu ile bu tasarı kabul edilmişti. 2 yıl boyunca geçerli olması ön görülen bu tasarı şimdi ABD başkanı Joe Biden'ın önüne gelecek. Biden'ın da Meclis'ten geçmesi için büyük çaba harcadığı bilindiğinden tasarıyı hemen kabul edeceği ön görülüyor.

Güncel olarak borçlanma limitinin 31.4 trilyon dolar olduğu bilinirken, borç tavanı anlaşmasıyla bu limitin 2025 yılı ocak ayına kadar kaldırılması ve federal harcamaların ekim ayında başlayacak olan yeni mali yılda sabit tutulması, devam eden sonraki 12 ayda ise borçlanma limitinin yüzde 1 oranında arttırılması ön görülüyor. Paketin içerisinde devletin daha fazla memurun işe alınmasının önlenmesi ve Covid-19 salgını döneminde eyaletlere ödenen borcun geri ödenmesi de bulunuyor. Aynı zamanda 50 yaşından büyük kişiler için yapılan gıda yardımında da yaş sınırını 54'e yükseltecek birtakım maddeler bulunuyor. Ekonomi yorumcularına göre eğer borç tavanı yükseltilmez ve bu anlaşma geçmezse ABD'nin borçlarını ödeyeceği kaynaklar tükenecek.