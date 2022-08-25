Bu sene Masterchef programına konuk olan ABD Başkonsolosu Jonathan Henick, diğer konsoloslar ile beraber takımların yaptıkları menüyü tatmak için ilk kez programa konuk olmuştur. İzleyicilerin sempatisini kazanan Henick, en çok araştırılan konulardan birisi oldu. Peki, ABD Başkonsolosu kimdir? Başkonsolos Jonathan Henick kimdir?

ABD BAŞKONSOLOSU KİMDİR?

Aslen New Yorklu olan Jonathan Henick, Rusça, Portekizce, Türkçe ve Azerice bilmektedir. Hawaii Üniversitesi'nde siyaset bilimi alanında doktora almış, Columbia Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans yapmıştır. Kıdemli Dış Hizmet Üyesi Jonathan Henick, ABD'nin İstanbul Başkonsolosudur. İstanbul'da görebe başlamadan önce Ulusal Savunma Üniversitesi Enformasyon ve Siber Uzay Fakültesi'nde ABD Dışişleri Bakanlığı Müşavirliği yapmıştır. Ondan önce ise Orta Asya İşleri, Kamu Diplomasisi ve Basından Sorumlu Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. Enformasyon Programları Bürosu Kıdemli Koordinatör Yardımcısı ve Koordinatör Vekili olarak devam etti. Güney ve Orta Asya İşleri Bürosu'nda, aralarında Afganistan, Pakistan ve Hindistan'ın da bulunduğu 13 ülkede ABD kamu diplomasisi faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu Basın ve Kamu Diplomasisi Müsteşar Yardımcısı Vekili ve Direktörü olarak görev yaptı.