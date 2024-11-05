ABD Başkanlık Seçimleri CANLI takip 5 Kasım Salı!

New Hampshire eyaletinin Dixville Notch ilçesindeki seçmenler salı sabahı erken saatlerde sandık başına giderek 2024 ABD başkanlık seçimleri için seçim günü oylamasının resmi başlangıcını yapmış oldu.ABD Başkanlık Seçimleri CANLI nerden takip edilir?

ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİ CANLI TAKİP

ABD'deki 51 başsavcı, "iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesi" talebinde bulunarak halka sükûnet çağrısı yaptı.

"Sonuçlarla ilgili her türlü şiddet eylemini" önceden kınayan başsavcılar, "İktidarın barışçıl bir şekilde devri, ulusumuzun istikrarının merkezinde yer alan hukukun üstünlüğü geleneğinin bir kanıtıdır" açıklaması yaptı.

"Başsavcılar olarak toplumlarımızı korumaya ve hizmet ettiğimiz demokratik ilkeleri desteklemeye olan bağlılığımızı teyit ediyoruz" ifadesinde bulunulan açıklamada, Her Amerikalıyı oy vermeye, sivil söylemlere katılmaya ve her şeyden önce demokratik sürecin bütünlüğüne saygı göstermeye çağırıyoruz" denildi.

Oy verme işleminin başladığı ABD seçimlerinde, erken oy verme işlemi ile 240 milyon oyun 80 milyondan fazlası kullanıldı.

ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 60. başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024 Salı günü yapılacak.

Amerikan halkı, Demokrat Parti adayı ile Cumhuriyetçi Parti adayı arasındaki tercihini yapacak. Genel oy verme işlemi 5 Kasım'da başlayacak. Şu ana kadar ülke genelinde 75 milyondan fazla kişi erken oy kullandı.

2020'deki seçimde tüm oyların sayılması 4 gün sürmüştü.

Buna göre; 2024 ABD seçim sonuçlarının oy kullanma işleminin sona ermesi ve oy sayma işlemlerinin başlamasından 3-4 gün sonra açıklanacağı öngörülüyor.

ANKETLERE GÖRE ABD SEÇİMİNİ KİM KAZANACAK?

Bir yandan postayla ya da şahsen erken oy kullanma işlemleri devam ederken, anketler Trump ve Harris'in başa baş gittiğini gösteriyor.

Ülkede ulusal bazda yapılan tüm önemli anketleri derleyen analiz sitesi Real Clear Polling'e göre, ulusal çaptaki anketlerde genel olarak Trump, Harris'in yüzde 0,1 oranla önünde görünüyor.

NY Times/Sieana ve CNN anketlerinde durum eşit görünürken, Wall Street Journal'da (WSJ) ise Trump'ın, rakibinin yüzde 3 önünde olduğu belirtiliyor.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın anketlerine göre ise mevcut ABD Başkan Yardımcısı Haris, 1 puanla yarışı önde götürüyor.

CBS News'un anketine göre de Harris 1 puan önde.

Sonuçlar henüz açıklanmadı.