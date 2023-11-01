"ABD Başkanı Joe Biden'ın Hz. Muhammed'in hadisini okuduğu konuşmanın 2023 yılına ait olduğu iddiası"

Sosyal medyada, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail-Filistin savaşından dolayı Hz. Muhammed'in bir hadisinden alıntı yaptığını gösteren video paylaşıldı. Videonun güncel olduğu iddia edildi.

İsrail- Filistin arasındaki savaş giderek şiddetini artırırken, sosyal medyada ABD Başkanı Joe Biden'ın savaşı ima ederek Hz. Muhammed'in bir hadisinden alıntı yaptığını gösteren video dolaşıma girdi.

Söz konusu video tersine görsel arama yöntemiyle taratıldığında videonun 2020 yılına ait olduğu göze çarpıyor.

Videodan alınan ekran görüntüleri kullanılarak yapılan bir araştırma, görüntülere dair haberlerin yoğun olarak 2020 yılında paylaşıldığını gösteriyor.

2020'de paylaşılan haberlere göre, Joe Biden'ın bu konuşması, ABD'deki en büyük Müslüman kuruluşlardan biri olan Emgage Action tarafından düzenlenen "Milyon Müslüman Oy" başlıklı bir kampanyasına ait. Videoda, ABD Başkanı Joe Biden'ın Trump yönetimi döneminde saldırılara ilk uğrayanların Müslümanlar olduğunu söyleyerek hadisten alıntı yaptığı yer alıyor.

Hz. Muhammed'in hadislerinden biri olan "Sizden kim çirkin bir iş görürse onu eliyle, buna gücü yetmezse diliyle önlesin; buna da gücü yetmezse kalbiyle ondan nefret etsin. Bu ise imanın en zayıf derecesidir." hadisinin bir kısmı bu konuşmada kullanılmış.