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ABD başkanı Abraham Lincoln yeniden başkan seçildiğinde kim ona, onu seçenleri tebrik eden bir mektup yazmıştır? Kim Milyoner Olmak İster?

ABD başkanı Abraham Lincoln yeniden başkan seçildiğinde kim ona, onu seçenleri tebrik eden bir mektup yazmıştır? Kim Milyoner Olmak İster?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada ABD başkanı Abraham Lincoln yeniden başkan seçildiğinde kim ona, onu seçenleri tebrik eden bir mektup yazmıştır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki ABD başkanı Abraham Lincoln yeniden başkan seçildiğinde kim ona, onu seçenleri tebrik eden bir mektup yazmıştır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada ABD başkanı Abraham Lincoln yeniden başkan seçildiğinde kim ona, onu seçenleri tebrik eden bir mektup yazmıştır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

ABD BAŞKANI ABRAHAM LİNCOLN YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİĞİNDE KİM ONA, ONU SEÇENLERİ TEBRİK EDEN BİR MEKTUP YAZMIŞTIR?

A: I. Napolyon Bonapart

B: Karl Marx

C: Mustafa Kemal Atatürk

D: Adolf Hitler

Cevap:

ABD başkanı Abraham Lincoln yeniden başkan seçildiğinde kim ona, onu seçenleri tebrik eden bir mektup yazmıştır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm s

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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