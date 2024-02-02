ABD basınında dikkat çeken analiz dikkat çekiyor. Ekonomiden politikaya, dış ilişkilerden iç dinamiklere kadar birçok konu başlığı altında Türkiye'nin mevcut durumu ve geleceği hakkında analizler yapıldı. Bu analizler, Türkiye'nin hem bölgesel hem de küresel anlamda nasıl bir konumda olduğunu ve hangi alanlarda neler yapması gerektiğini gösteriyor. ABD basınında Türkiye'yle ilgili dikkat çeken analiz ne? Detaylar haberimizde...

ABD BASININDA TÜRKİYE'YLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN ANALİZ NE?

Orta Doğu'daki gerilimde Türkiye'nin diplomasi trafiği ve bölgede attığı adımlar ABD merkezli Foreign Affairs dergisinde yer aldı. Derginin Orta Doğu'ya ilişkin analizinde Türkiye vurgusu yapıldı. Türkiye'nin bölgede güvenlik mimarisinin oluşturulmasında kilit role sahip olduğuna dikkat çekildi. İsrail'in 7 Ekim 2023'te abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı insanlık dışı saldırılar Orta Doğu'da tansiyonu yükseltmişti. Türkiye ise krizin en başından bu yana yapıcı rolüyle bölgede baş aktörler arasında yer aldı. Türkiye'nin diplomasi hamleleri ise ABD merkezli Foreign Affairs dergisinde yer buldu. Orta Doğu'daki gerilimi konu edinen dergi, Türkiye ile ilgili dikkat çeken analizlere yer verdi.

NE SÖYLENDİ?

Orta Doğu'da uzlaşının uzak olmadığını ifade eden dergi, bölgede güvenliğin artırılması için bir "yeniden başlatma anı" yaşanabileceğini yazarak, "Türkiye gibi bölgesel güçlerle birlikte bu yeniden başlatma anı yakalanmalı." ifadelerini kullandı.