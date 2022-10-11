ABD (Amerika Birleşik Devletleri) voleybol takım kadrosu ve oyuncuları kimlerdir? 2022 FIVB Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası ABD voleybol kadrosu!

2022 FIVB Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye - A.B.D. kadınlar voleybol çeyrek final maçına geçmeden önce izleyiciler her iki takımın kadrosundaki oyuncuları merak etti. Peki, ABD voleybol kadrosunda kimler var? ABD yarı finale mi çıktı? ABD oyuncularının boyları, yaşları ve kiloları kaçtır? İşte bilgiler...

2022 FIVB Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye ve ABD çeyrek final oyanayacak. Bunun ardından her iki takımın voleybol oyuncuları merak edildi. Peki, ABD voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları kimlerdir? 2022 Dünya Kupası ABD voleybol kadrosu! Boyları ve yaşları hakkında bilgiler!

ABD VOLEYBOL TAKIMI KADROSU VE OYUNLARI