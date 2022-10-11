ABD (Amerika Birleşik Devletleri) voleybol takım kadrosu ve oyuncuları kimlerdir? 2022 FIVB Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası ABD voleybol kadrosu!
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2022 FIVB Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye - A.B.D. kadınlar voleybol çeyrek final maçına geçmeden önce izleyiciler her iki takımın kadrosundaki oyuncuları merak etti. Peki, ABD voleybol kadrosunda kimler var? ABD yarı finale mi çıktı? ABD oyuncularının boyları, yaşları ve kiloları kaçtır? İşte bilgiler...
2022 FIVB Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye ve ABD çeyrek final oyanayacak. Bunun ardından her iki takımın voleybol oyuncuları merak edildi. Peki, ABD voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları kimlerdir? 2022 Dünya Kupası ABD voleybol kadrosu! Boyları ve yaşları hakkında bilgiler!
ABD VOLEYBOL TAKIMI KADROSU VE OYUNLARI
- Rachael Adams
- Foluke Akinradewo Gunderson
- Kara Bajema
- Michelle Bartsch-Hackley
- Brionne Butler
- Lauren Carlini
- Megan Courtney
- Danielle Cuttino
- Tori Dixon
- Annie Drews
- Ali Frantti
- Jenna Gray
- Micha Hancock
- Anna Hall
- Morgan Hentz
- Madi Kingdon Rishel
- Jordan Larson
- Chiaka Ogbogu
- Kathryn Plummer
- Jordyn Poulter
- Nia Reed
- Dana Rettke
- Kelsey (Robinson) Cook
- Hannah Tapp
- Jordan Thompson
- Haleigh Washington
- Kendall White
- Sarah Wilhite Parsons
- Justine Wong-Orantes