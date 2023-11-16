ABC deterjan, ürünleriyle tanınan ve uzun yıllardır bilinmekte olan bir markadır. Bu kapsamda zaman zaman ABC deterjan hangi ülkenin? Sorusu araştırılıyor. Peki, ABC deterjan hangi ülkenin? ABC deterjan hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? ABC deterjan markası nereye ait?

ABC deterjan hangi ülkenin? ABC deterjan hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? ABC deterjan markası nereye ait?

ABC deterjan hangi ülkenin? Sorusu, gündeme gelen olayların ardından merak ediliyor ve araştırılıyor. ABC Deterjan, ev temizliğinde güvenilir bir isim olarak yıllardır tanınan bir markadır. Peki, ABC deterjan hangi ülkenin? ABC deterjan hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? ABC deterjan markası nereye ait?

ABC DETERJAN HANGİ ÜLKENİN?

ABC Deterjan'ın sahibi ve yönetim kurulu başkanı Mustafa Başer'dir. Şirket, 1972 yılında kurulmuş ve başlangıçta kimyasal hammadde üretimiyle faaliyet göstermiştir. 1974 yılında, Osmaniye'nin Bahçe ilçesindeki tesislerinde ilk deterjan ana hammaddesi üretimine başlamıştır. Şirket, zamanla mamul ürün üretimine geçmiş ve 1970'lerin sonlarında krem deterjan üretimine, 1985 yılında ise toz deterjan üretimine başlamıştır.