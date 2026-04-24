Abartı egzoz cezası ne kadar 2026? Abartı egzoz cezası kaç puan? 32/3 trafik ceza maddesi nedir?

Günümüzde trafikte dikkat çeken unsurlardan biri de yüksek ses çıkaran egzoz sistemleridir. Özellikle genç sürücüler arasında popüler hale gelen bu sistemler, hem çevresel hem de hukuki açıdan çeşitli tartışmaları beraberinde getiriyor. Türkiye’de yürürlükte olan trafik mevzuatı, sürüş güvenliğini ve toplum huzurunu korumak amacıyla bu tür modifikasyonlara ciddi yaptırımlar uyguluyor.

ABART EGZOZ NEDİR?

Abart egzoz, araçların standart fabrika çıkışlı egzoz sistemine kıyasla çok daha yüksek ses çıkaracak şekilde modifiye edilmiş bir egzoz türüdür. Bu sistemler, motorun ürettiği gazı daha serbest bir şekilde dışarı atmasını sağlayarak ses seviyesini artırır.

Genellikle performans araçlarında tercih edilen bu sistemler, sürüş deneyimini daha “agresif” hale getirmek amacıyla kullanılır. Ancak bu durum sadece sürücü açısından değil, çevredeki diğer insanlar açısından da önemli bir gürültü kirliliği yaratır.

Teknik olarak bakıldığında:

Egzoz susturucuları devre dışı bırakılır ya da değiştirilir

Ses yalıtımı azaltılır

Gaz çıkışı daha hızlı ve doğrudan yapılır

Bu değişiklikler performansa sınırlı katkı sağlasa da, esas etkisi ses seviyesindeki ciddi artıştır.

ABARTI EGZOZ TESPİT EDİLDİĞİNDE NE OLUR?

Türkiye’de yürürlükte olan trafik kurallarına göre abart egzoz kullanımı yasaktır. Denetimler sırasında bu durumun tespit edilmesi halinde sürücüler için hem maddi hem de idari yaptırımlar devreye girer.

Tespit durumunda uygulanan işlemler şunlardır:

Sürücüye idari para cezası kesilir

Araç trafikten men edilir

Araç, orijinal egzoz sistemine döndürülene kadar kullanılamaz

Ceza ödemesi yapılmadan araç teslim edilmez

Bu süreçte araç sahiplerinin yapması gereken en önemli şey, aracı yasal standartlara uygun hale getirmektir. Aksi takdirde araç muayenesinden geçmek de mümkün olmaz.

ABARTI EGZOZ CEZASI NE KADAR 2026?

2026 yılı itibarıyla abart egzoz kullanan sürücülere uygulanan ceza tutarı 11.629 TL olarak belirlenmiştir.

Ancak trafik cezalarında uygulanan erken ödeme indirimi bu ceza için de geçerlidir. Eğer ceza, tebliğ tarihinden itibaren belirli süre içinde ödenirse:

%25 indirim uygulanır

Ödenecek tutar önemli ölçüde düşer

Bu nedenle cezayı geciktirmeden ödemek, maddi açıdan avantaj sağlar.

ABARTI EGZOZ CEZASI KAÇ PUAN?

Abart egzoz kullanımı sadece para cezasıyla sınırlı değildir. Aynı zamanda sürücünün trafik ceza puanına da etki eder.

Bu ihlal kapsamında:

Sürücüye ceza puanı uygulanır

Ceza puanlarının birikmesi halinde ehliyete el koyma riski oluşur

Trafik puan sistemi, sürücü davranışlarını kontrol altında tutmak amacıyla uygulanır. Bu nedenle abart egzoz gibi ihlaller uzun vadede daha ciddi sonuçlara yol açabilir.

32/3 TRAFİK CEZA MADDESİ NEDİR?

Abart egzoz cezası, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yer alan 32/3 maddesi çerçevesinde uygulanır.

Bu madde:

Araçlarda teknik değişiklik yapılmasını düzenler

Orijinal yapıyı bozan modifikasyonları kapsar

Gürültü kirliliğine neden olan sistemleri yasaklar

Yani araç üzerinde yapılan her değişiklik, sadece estetik veya performans açısından değil, yasal uygunluk açısından da değerlendirilir.

EGZOZDAN CEZA YEDİM, NE YAPMALIYIM?

Eğer abart egzoz nedeniyle ceza aldıysanız, süreci doğru yönetmeniz oldukça önemlidir. Yapılması gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

Cezayı ödeyin

Gecikme faizi ve ek yaptırımlarla karşılaşmamak için cezayı zamanında ödemek gerekir.

Aracı eski haline getirin

Modifiye egzoz sistemi sökülmeli ve orijinal sistem tekrar takılmalıdır.

Gerekli belgeleri hazırlayın

Cezanın ödendiğine dair belgeyi temin edin.

Aracı teslim alın

Tüm işlemler tamamlandıktan sonra araç tekrar trafiğe çıkabilir.

Bu süreç tamamlanmadan aracın kullanılması mümkün değildir.

EGZOZ KAÇ DESİBEL OLMALI?

Egzoz ses seviyesi, araç türüne ve yerel yönetmeliklere göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel kabul gören sınır:

90 desibel üzeri sesler yasaktır

Bu sınırın aşılması durumunda:

Gürültü kirliliği oluşur

Trafik güvenliği riske girer

Yasal yaptırımlar uygulanır

Bu nedenle egzoz sistemi seçerken sadece performans değil, yasal sınırlar da mutlaka dikkate alınmalıdır.