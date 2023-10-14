Abant yolunun turizme kazandırılması için adımlar atılmalı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Gümrüğü yer tahsisi ile ilgili adımların atılması gerektiğini söyledi. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Keşir, bölge turizminin geliştirilmesi ve Abant yolunun turizme kazandırılması konularında destek vereceklerini belirtti.

Abant yolunun turizme kazandırılması, Düzce Gümrüğü yer tahsisi ile ilgili adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengül, İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Ziyarette DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar, yöneticiler hazır bulundu.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, DTSO'ya kazandırılacak olan ve yakın bir zamanda ihalesi yapılan yeni hizmet binası konusunda gelinen aşamayla ilgili Ayşe Keşir'e bilgiler verirken, bölge turizminin geliştirilmesi amacıyla oda tarafından gerçekleştirilen çalışmaları da aktardı. Erdoğan Bıyık, sanayileşmenin yanı sıra turizm konusunda hem kamu kurumları hem de sivil toplum kuruluşlarının işbirliği yaparak Düzce'yi hak ettiği yerlere getirmesi gerektiğini söyledi.

Düzce Gümrüğü konusuna da değine DTSO Başkanı Bıyık, 1. OSB'deki yer tahsisi durumunun henüz gerçekleşmediğini ifade ederek, sorunlu olmayan 10 dönümlük alanın Gümrük Müdürlüğü için tahsisinin yapılması konusunda adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Ayşe Keşir, geçmiş kabine döneminde Gümrük Müdürlüğü izni için önemli çaba sarf ettiklerini, konunun yer tahsisine takılmasının söz konusu olmayacağını belirterek, en kısa zamanda birlikte görüşmeler yaparak bu konuya çözüm üreteceklerini ifade etti.

Ziyarette bölge turizminin gelişmesi için atılması gereken adımlar konusunda da fikir alış verişinde bulunuldu.

Keşir, Beyköy-Abant yolunun turizme kazandırılması konusundaki girişimleri hakkında bilgiler veren DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık'a konunun en kısa zamanda çözülmesi için gerekli desteğin verileceği konusunda da söz verdi. - DÜZCE