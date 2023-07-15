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Abant Gölü Milli Parkı'nda Otomobil Yangını

Otomobil Haberleri

BOLU'da Abant Gölü Milli Parkı'nda otoparkta park halindeyken motor kısmından tutuşan otomobil yanarak, kullanılamaz hale geldi. Yangın, sabah saat 06.30 sıralarında Abant Gölü Milli Parkı'nda meydana geldi. Göl kenarındaki otoparkta park halinde bulunan Arefet Karaca'ya ait 31 L 9646 plakalı otomobilin motor kısmında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün aracı sararken ihbarla bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan otomobil kısa sürede demir yığınına döndü. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibinin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

BOLU'da Abant Gölü Milli Parkı'nda otoparkta park halindeyken motor kısmından tutuşan otomobil yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saat 06.30 sıralarında Abant Gölü Milli Parkı'nda meydana geldi. Göl kenarındaki otoparkta park halinde bulunan Arefet Karaca'ya ait 31 L 9646 plakalı otomobilin motor kısmında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün aracı sararken ihbarla bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan otomobil kısa sürede demir yığınına döndü. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibinin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil

Abant Otomobil Haberler

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