Abant Gölü Milli Parkı Kurban Bayramı'nda Ziyaretçi Akınına Uğradı

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde ziyaretçi akınına uğradı. Tatilciler, doğayla iç içe vakit geçirmek için milli parkı tercih etti. Göl kenarında yürüyüş yapmak, piknik yapmak ve manzara fotoğrafı çekmek isteyenler yoğunluk oluşturdu. Ancak ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle girişte araç kuyrukları oluştu.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde ziyaretçi akınına uğradı.

Bayram tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyenler, milli parkı ziyaret etti.

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin çeşitli yerlerinden günübirlik ya da konaklamalı gelen tatilciler, yoğunluk oluşturdu.

Bazı tatilciler milli parkta yürüyüş yapmayı tercih ederken, bazıları belirlenen alanlarda mangal yakarak piknik yaptı. Bazı tatilciler ise göl kenarındaki iskelelerde Abant'ın güzel manzarası karşısında hatıra fotoğrafı çekti.

Öte yandan ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle milli parkın girişinde zaman zaman araç kuyruğu oluştu.