AB Türkiye raporu nedir? Avrupa Parlamentosu Türkiye raporu!

Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile ilgili yıllık raporunu açıkladı. AB Türkiye raporu nedir merak konusu oldu. Peki, Avrupa Parlamentosu Türkiye raporunda ne dedi? AB Türkiye raporu nedir? İşte detaylar...

Avrupa Parlamentosu'nun hazırladığı raporda Türkiye'nin AB'ye katılım süreci değerlendirildi. Bu rapor, Türkiye'nin AB ile ilişkilerini ve üyelik sürecini değerlendiren bir belgedir. Rapor, Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve sosyal durumunu inceler ve AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geleceğine dair önerilerde bulunur. Peki, AB Türkiye raporu nedir? Avrupa Parlamentosu Türkiye raporunda ne dedi? Detaylar haberimizde...

AB TÜRKİYE RAPORU NEDİR?

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin "mevcut koşullar içinde" yeniden başlatılamayacağını belirten Avrupa Parlamentosu'nun raporuna sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılması için bir fırsat penceresinin açıldığı böylesi kritik bir dönemde, AP'nin ilişkilerimizin belkemiği olan katılım müzakereleri yerine farklı arayışları gündeme getirmesini akıl dışı buluyoruz." denildi.

AVRUPA PARLAMENTOSU TÜRKİYE RAPORU!

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) hazırladığı 2022 Türkiye Raporu, AP Genel Kurulunda yapılan oylamada 18'e karşı 434 oyla kabul edildi. Raporda Türkiye'nin AB'ye üyelik süreciyle ilgili skandal ifadeler yer aldı. Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin "mevcut koşullar içinde" yeniden başlatılamayacağı belirtilen raporda, ilişkilerin geleceği için karşılıklı çıkarları kapsayan "paralel ve gerçekçi" bir çerçeve bulmaya yönelik sürecin başlatılması tavsiye edildi.