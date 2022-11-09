AB'nin Türkiye'ye yaptırımları neler? Avrupa Birliği Türkiye'ye yaptırım mı uyguluyor? AB Türkiye'ye neden yaptırım uyguluyor?

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları nedeniyle 2020 yılından bu yana uygulanan yaptırımları 12 Kasım 2023 tarihine kadar uzatma kararı aldı. Avrupa Birliği Türkiye'ye yaptırım mı uyguluyor? AB Türkiye'ye neden yaptırım uyguluyor? Merak ediliyordu. Peki, AB'nin Türkiye'ye yaptırımları neler?

Sözcü: Çin ve AB Arasındaki İşbirliği, Rekabetten Daha Ağır Basıyor

AB, Türkiye'ye Doğu Akdeniz yaptırımlarını bir yıl daha uzattı

AB'nin Türkiye'ye yaptırımları neler? Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları nedeniyle 2020 yılından bu yana uygulanan yaptırımları 12 Kasım 2023 tarihine kadar uzatma kararı aldı. Avrupa Birliği Türkiye'ye yaptırım mı uyguluyor? AB Türkiye'ye neden yaptırım uyguluyor? Merak ediliyordu. Peki, AB'nin Türkiye'ye yaptırımları neler? İşte detaylar...

AB'NİN TÜRKİYE'YE YAPTIRIMLARI NELER?

AB'nin yaptırımları, Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyeti yapan kişi ve kurumların AB seyahatinin engellenmesi ve varlıklarının dondurulmasını da kapsıyor.

AB'nin yaptırımları, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetlerinde yer almış ya da sorumluluğu bulunan kişi ve kuruluşlar için kısıtlayıcı tedbirler uygulanmasını kapsıyor. Buna göre, söz konusu kişilerin AB'ye seyahati engellenebilecek ya da varlıkları dondurulabilecek. Ayrıca bu kapsamda listede ismi geçen kişilerin AB kişi ve kuruluşları tarafından da fon almaları yasaklanıyor. Kararın Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nden yayınlandıktan sonra uygulanmaya başlayacağı ifade edildi.

AVRUPA BİRLİĞİ NEDEN TÜRKİYE'YE YAPTIRIM UYGULUYOR?

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetleri nedeniyle AB, 2019 Kasım ayında yaptırımlar için yasal çerçevede uzlaşmış, ancak yaptırım listesinin sonradan doldurulmasına karar vermişti. 2020 Şubat ayında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) iki yöneticisi yaptırım listesine alınmıştı. Birlik 11 Kasım 2020'de Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetleri nedeniyle aşamalı yaptırım kararı almıştı. Yaptırımlar geçen sene 11 Kasım'da bir sene uzatılmıştı.