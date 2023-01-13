Aaron Boupendza, performansı ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Üç büyüklerin transferi için birbirleriyle yarıştığı Gabon milli takım futbolcusu en son forvet arayışı süren Beşiktaş'ın gündemine geldi. Peki birçok kulübü peşinden koşturan yıldız futbolcu Boupendza kimdir? Aaron Salem Boupendza hangi takımda oynuyor? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Hollandalı golcüsü WoutWeghorst ile yolların ayıran Beşiktaş'ta forvet arayışı devam ediyor. Siyah beyazlıların bir süredir gündeminde yer alan bir dönem ligimizde Hatayspor formamsıda giymiş Gabonlu yıldız futbolcu Aaron Salem Boupendza gündemine almış durumda. Peki Aaron Salem Boupendza kimdir, kaç yaşında, nereli? Aaron Salem Boupendza hangi takımda oynuyor? Detaylar haberimizde...

AARON BOUPENDZA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Tam adı Aaron Salem Boupendza olan Gabonlu oyuncu, 7 Ağustos 1996 tarihinde Gabon'un Moanda kentinde dünyaya geldi. Futbola kendi ülkesinin takımı olan CF Mounana'da başlayan Aaron Salem Boupendza, 2016 yılında Bordeaux takımının alt yapısına alındı.

Pau FC, Ajaccio, Tours FC, CD Feirense takımlarında kiralık oynadıktan sonra takımına geri döndü. 2020 Ağustos ayında sözleşmesi fesh edilen Boupendza, Hatayspor ile anlaşarak takıma katıldı. İlk etapta yedek olarak maçlara başlayan Gabonlu oyuncu, attığı gollerle kısa sürede teknik heyeti etkilemeyi başardı.

Attığı gollerle transferin gözdesi konumuna gelen Boupendza, 4.25 milyon Euro'ya bonservis bedeliyle Al-Arabi'ye transfer oldu. Katar Ligi'nde 8 maçta forma giyen 25 yaşındaki hücum oyuncusu, 8 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Forvet mevkisinde forma giyen 1,80 boyundaki Ganalı yıldız futbolcu, sol ve sağ kanatta da görev alabiliyor. Sol ayağına hakim olan oyuncu, stili ile Fransa milli takım forması giyen. Lacazette ve Adriano'ya benzetiliyor. Boupendza güçlü fiziği ve atletik yapısıyla futbolseverlerin dikkatini çekiyor.

AARON BOUPENDZA HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Aaron Salem Boupendza , santrfor mevkiinde oynayan Gabonlu millî futbolcudur. Suudi Arabistan liginde Eş-Şebab'da forma giymektedir. Boupendzabu sezon Eş-Şebab formasıyla çıktığıçıktığı 7 maçtan 4 gol ,4 asislik performans sergiledi.