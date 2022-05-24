Aamir Khan filmleri! TAM LİSTE! Aamir Khan son filmi nedir? - Haberler

Aamir Khan filmleri! TAM LİSTE! Aamir Khan son filmi nedir?
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Sinemaseverlerin filmlerini büyük ilgiyle takip ettiği ünlü oyuncu Aamir Khan hakkında Aamir Khan filmleri ve Aamir Khan son filmi araşırtması yapılıyor. İşte Aamir Khan'ın filmleri ve Aamir Khan'ın son filmi haberimizde...
Aamir Khan filmleri merak ediliyor. Sinemaseverlerin filmlerini büyük ilgiyle takip ettiği ünlü oyuncu Aamir Khan'ın son filmi ve bütün filmlerinin listesi merak ediliyor. İşte Aamir Khan'ın filmleri ve Aamir Khan'ın son filmi haberimizde...
AAMİR KHAN FİLMLERİ
- 1973 - Yaadon Ki Baarat - Karakter: Young Ratan
- 1974 - Madhosh - Karakter:
- 1985 - Holi - Karakter: Madan Sharma
- 1988 - Qayamat Se Qayamat Tak (Kıyametin Kıyameti) - Karakter: Raj
- 1989 - Raakh (Küller) - Karakter: Amir Hussein
- 1989 - Love Love Love (Gençler Severse) - Karakter: Amit Verma
- 1990 - Deewana Mujh Sa Nahin (Kahır) - Karakter: Ajay Sharma
- 1990 - Jawani Zindabad - Karakter: Shashi Sharma
- 1990 - Tum Mere Ho (Sen Benimsim) - Karakter: Shiva
- 1990 - Dil (Kalp) - Karakter: Raja
- 1990 - Awwal Number (Bir Numara) - Karakter: Sunny
- 1991 - Afsana Pyar Ka (Efsane Aşk) - Karakter: Raj
- 1991 - Dil Hai Ke Manta Nahin (Kalp Anlamaz) - Karakter: Raghu Jetley
- 1992 - Parampara (Gelenek) - Karakter: Ranvir Prithvi Singh
- 1992 - Daulat Ki Jung - Karakter: Rajesh Chaudhry
- 1992 - Isi Ka Naam Zindagi - Karakter: Chhotu
- 1992 - Jo Jeeta Wohi Sikandar (Kral İskender Hep Kazanır) - Karakter: Sanjaylal Sharma
- 1993 - Hum Hain Rahi Pyar Ke (Aşk Yolunun Gezegenleri) - Karakter: Rahul Malhotra
- 1994 - Andaz Apna Apna (Herkesin Bir Tarzı Vardır) - Karakter: Amar Manohar
- 1995 - Aatank Hi Aatank - Karakter: Rohan
- 1995 - Baazi (Bahis) - Karakter: Amar Damjee
- 1995 - Rangeela (Rengarenk) - Karakter: Munna
- 1995 - Akele Hum Akele Tum (Ben Yalnızım Sen Yalnız) - Karakter: Rohit Kumar
- 1996 - Raja Hindustani (Hindistan'ın Kral'ı) - Karakter: Raja Hindustani
- 1997 - Ishq (Aşk) - Karakter: Raja
- 1998 - Earth - 1947 (Toprak) - Karakter: Dil Navaz
- 1998 - Ghulam (Köle) - Karakter: Siddharth Marathe
- 1999 - Mann (Gönül) - Karakter: Karan Dev Singh
- 1999 - Sarfarosh (Ülkem İçin) - Karakter: Ajay Singh Rathod
- 2000 - Mela - Karakter: Kishan Pyare
- 2001 - Dil Chahta Hai (Kalbin Arzusu) - Karakter: Akash Malhotra
- 2001 - Lagaan (Vergi) - Karakter: Bhuvan
- 2005 - The Rising: Ballad Mangal Pandey (İsyan: Mangal Pandey) - Karakter: Mangal Pandey
- 2006 - Rang De Basanti (Bahar'ın Rengi/Onu Sarıya Boya) - Karakter: Daljeet 'DJ' / Chandrashekhar Azad
- 2006 - Fanaa (Kayboluş) - Karakter: Rehan Qadri
- 2007 - Taare Zameen Par (Yerdeki Yıldızlar/Her Çocuk Özeldir) - Karakter: Ram Shankar Nikumbh
- 2008 - Ghajini - Karakter: Sanjay Singhania / Sachin
- 2009 - 3 Idiots (3 Aptal) - Karakter: 'Rancho' Shamaldas Chanchad
- 2009 - Luck By Chance - (Misafir Oyuncu)
- 2010 - Dhobi Ghat (Mumbai Günlükleri) - Karakter: Arun
- 2011 - Big In Bollywood (Belgesel) - Misafir Oyuncu
- 2011 - Delhi Belly - (Misafir Oyuncu)
- 2012 - Talaash (Aranıyor) - Karakter: Surjan Singh Shekhawat
- 2013 - Bombay Talkies - (Misafir Oyuncu) Karakter: Aamir Khan (Kendisi)
- 2013 - Dhoom-3 (Kargaşa) - Karakter: Sahir / Samar
- 2014 - PK (Peekay) - Karakter: PK
- 2015 - Dil Dhadakne Do (Bırak Kalp Atsın) - Karakter: Pluto (Seslendirme)
- 2016 - Dangal - Karakter: Mahavir Singh Phogat
- 2017 - Secret Superstar (Süperstar) - Karakter: Shakti Kumar
- 2018 - Thugs Of Hindostan (Hindistan'ın Haydutları) - Karakter: Gurdeep (Yapım Aşamasında)
AAMİR KHAN KİMDİR?
Aamir Khan 14 Mart 1965; Mumbai, Maharashtra doğumlu Hint oyuncu, yapımcı ve yönetmendir. Tam adı Muhammed Aamir Hussain Khan'dır.
Aamir Khan başarılı kariyeri boyunca, Hint sinema tarihinin en etkileyici ve popüler aktörü olmuş ve dört Ulusal Film Ödülü ile yedi Filmfare Ödülü kazanmıştır. Bununla birlikte Hindistan Hükûmeti tarafından 2003 yılında Padma Shri ve 2010 yılında Padma Bhushan olarak onurlandırılmıştır. 30 Kasım 2011'de UNICEF Ulusal Barış Elçisi seçilmiştir. Ayrıca 2014 yılında 2. kez Barış Elçisi seçilmiştir.
Sinema kariyerine çocuk yaşta amcası Nasir Hussain'in filmi Yaadon Ki Baaraat (1973) ile adım atan Khan, ilk uzun metrajlı filmi Holi (1984) ve arkasından trajik aşk filmi Qayamat Se Qayamat Tak (Kıyametten Kıyamete) (1988) ile başarısını kanıtlamıştır. Korku filmi olan Raakh'taki (1989) rolü ile Ulusal Film Ödülleri Jüri Özel Ödülü'ne layık görülmüştür. 1990'lı yıllarda yaptığı romantik dram filmi Dil (1990), romans Raja Hindustani (1996) ve ona ilk Filmfare Ödülleri'nde En İyi Oyuncu Ödülü'nü kazandıran dram filmi Sarfarosh (1999) ile Hint sinemasına öncülük edeceğini kanıtlamıştır. Khan ayrıca Kanada-Hint ortak yapımı Earth (Toprak) (1998) filmindeki rolü ile takdir toplamıştır.
2001 yılında Khan, kendi adını taşıyan film prodüksiyon şirketini kurmuş (Aamir Khan Productions) ve yaptığı ilk filmi Lagaan (2001) ile Akademi Ödülleri'nde En İyi Yabancı Dil Film kategorisine aday gösterilmiş ve Ulusal Film Ödülleri'nde En Popüler Film ve Filmfare Ödülleri'nde En İyi Aktör ve En İyi Film ödüllerini kazanmıştır. Dört yıl aradan sonra 2006 yılında yayınlanan filmleri Fanaa (Kayboluş) ve Rang De Basanti (Onu Sarıya Boya) filmlerindeki rolleri ile büyük beğeni toplamıştır. Bir sonraki yıl yönetmenliğini yaptığı ve rol aldığı Taare Zameen Par (Her Çocuk Özeldir) filmindeki başarısı ile Filmfare Ödülleri'nde En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini almıştır. Khan'ın en büyük ticari başarısı aksiyon-dram filmi Ghajini (2008) ile gelmiş ve bunu komedi-dram filmi 3 Idiots (3 Aptal) (2009), macera filmi Dhoom 3 (2013) ve hiciv (yerme) filmi PK (2014) ile Bollywood film tarihinde zirveye oturmuştur.
Bununla birlikte yardımsever kimliği ile tanınan Aamir Khan, Hint toplumunda bazıları politik krize dönüşmüş çeşitli sosyal problemlere çözüm aramaktadır. Bu amaçla hazırladığı televizyon programı Satyamev Jayate (Doğru Her Zaman Kazanır) ile bu sosyal sorunlara çözüm aramaktadır. İlk evliliğini Reena Dutta ile 1986 yılında yapmış ve bu evliliğinden Junaid (oğlu) ve Ira (kızı) isimli iki çocuğu olmuştur. 2002 yılında boşanan Khan 2005 yılında yönetmen Kiran Rao ile evlenmiş ve bu evliliğinden tüp bebek yolu ile Azad (oğlu) isimli çocuğu olmuştur.