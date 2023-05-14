AA seçim sonuçları, Anka seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi başladı. Saat Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Bu gelişmeyle birlikte oy sayımı başladı. Peki, AA seçim sonuçları, Anka seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak?