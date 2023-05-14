AA seçim sonuçları, Anka seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Gündem Haberleri
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi başladı. Saat Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Bu gelişmeyle birlikte oy sayımı başladı. Peki, AA seçim sonuçları, Anka seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Oylarını kullanan seçmenler seçim sonuçlarına odaklandı. Peki, AA seçim sonuçları, Anka seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak?
AA SEÇİM SONUÇLARI, ANKA SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, 14 Mayıs Pazar günü saat 08:00 itibariyle başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) açıklamasına göre oy verme işlemleri saat 17.00'de sona erdi.
Anadolu Ajansı sonuçları: