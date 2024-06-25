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AA, BA, BB, CB harf notu karşılığı nedir, geçer mi? CD, DC ve DD notu geçer mi, kalır mı?

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AA, BA, BB, CB harf notu karşılığı üniversite öğrencileri tarafından gündeme geliyor. CD, DC ve DD harf notu ile geçilir mi sorusu gündeme gelirken şartlı geçiş nedir merak ediliyor. Peki, hangi harf notları geçer, hangi harf notu kalır?

CD, DC ve DD notu geçer mi, kalır mı? Harf notları, öğrenciler arasında zaman zaman kafa karışıklığına neden olabilir. Bu durumu önlemek amacıyla üniversite yönetimleri, harf notları ve anlamları hakkında detaylı bilgilendirmeleri kendi sistemleri üzerinden öğrencilere sunmaktadır. AA, BA, BB, CB harf notu karşılığı nedir? Detaylar haberimizdedir…

AA, BA, BB, CB HARF NOTU KARŞILIĞI NEDİR?

AA, BA, BB, CB harf notları, öğrencilerin başarılı sayıldıkları notlar arasında yer almaktadır. En yüksek not olan AA'dan başlayarak, öğrenciler bu notlarla derslerindeki başarı durumlarını öğrenirler.

CD, DC VE DD NOTU GEÇER Mİ, KALIR MI?

CD, DC ve DD notlar, koşullu geçerli harf notları arasında yer alıyor. Öğrencinin AGNO'su (Ağırlıklı Genel Not Ortalaması) 2.00'ın üzerindeyse bu derslerden geçmiş sayılır. Ancak AGNO 2.00'ın altındaysa, bu dersler yeniden alınarak not ortalaması yükseltilebilir. CD, DC ve DD harf notları bu şekilde yükseltilebilecek derslerdendir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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