A2 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz saat kaçta? EDHO tekrar bölümü hangi kanalda, ne zaman, hangi gün?

A2 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz saat kaçta? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ilk bölümü 8 Eylül 2015 tarihinde yayınlanan, senaryosunu Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un birlikte kaleme aldıkları, yönetmenliğini Onur Tan, Zübeyr Şaşmaz ve Baran Özçaylan'ın yaptığı aksiyon, suç ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. EDHO ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EDHO tekrar bölümü hangi kanalda, ne zaman, hangi gün? merak edilen konular arasında geliyor. İşte ayrıntılar...

A2 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SAAT KAÇTA?

EDHO, 199. bölümü ile sezon finali yaparak son kez ekranlara çıkmış, 2021'in Ekim ayında atv ve dizi ekibinin anlaşamaması sebebiyle yayından kaldırılmıştı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, hafta içi her gün saat 19.45'te a2 ekranlarında olacak.

EDHO OYUNCULARI

Hızır Çakırbeyli (Oktay Kaynarca): Hızır Reis olarak anılmaktadır. (1-6. Sezon)

Alparslan Çakırbeyli (Yunus Emre Yıldırımer): Hızır'ın yeğenidir. (1-6. Sezon)

İlyas Çakırbeyli (Ozan Akbaba): Hızır'ın kardeşidir. (1-6. Sezon)

Ünal Kaplan (Tarık Ünlüoğlu): Mafya masasının kurucu lideridir. (1-4. Sezon)

Meryem Çakırbeyli (Deniz Çakır): Hızır'ın ilk eşi. (1-3. Sezon)

Nazlı Meriç (Müjde Uzman): Hızır'ın metresi. (1. Sezon)

Ceylan Özsoy (Sanem Çelik): Hızır'ın ikinci eşi. Davut'un kardeşi. (2-3. Sezon, 5-6. Sezon)

Susan Eliot/ Suzi (Meryem Uzerli): Amerikan ajanı. İlyas'ın eski sevgilisi. (2. Sezon)

Kimsesiz Yaşar (Olgun Şimşek): Kimsesizlerin babası ve İlyas'ın dostudur. (3. Sezon)

Ekrem Yıldıran (Mesut Akusta): NATO'cudur. Masa üyelerinden biridir. (3. Sezon)

Tufan Tezyürek (Hüseyin Avni Danyal): Masa üyelerinden biridir. (4-6. Sezon)

Boran Kayalı (Mustafa Üstündağ): Masa üyelerinden biridir. (4-5. Sezon)

Ömür Façalı (Ceren Benderlioğlu): İlyas'ın eşi. Haşmet ve Behzat'ın kardeşi. (4-6. Sezon)

Feyyaz Meftun (Burak Sergen): Masa üyelerinden biridir. (5. Sezon)

Melike Meftun (Selda Alkor): Feyyaz Meftun'un ablası. (5. Sezon)

Sevda Meftun (Naz Elmas): Feyyaz Meftun'un yeğeni. (5. Sezon)

Kimsesiz Doğan (Ali Sürmeli): Kimsesizlerin babası. (5-6. Sezon)

Bahar Sincanlı (Pelin Akil): Yavuz'un kardeşi. (6. Sezon)

Yaman Korkmaz (Engin Benli): Hamdi Korkmaz'ın ortanca oğlu. (6. Sezon)

Beşir Hamdi Korkmaz (Muhammed Cangören): Korkmaz ailesinin babası. (6. Sezon)

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