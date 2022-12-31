Alışveriş yapmak isteyen birçok kişi A101 marketinin çalışma saatlerini merak ediyor. Yılbaşı akşamı A101 marketin saat kaça açık olduğu araştırılıyor. Peki, A101 yılbaşında saat kaça kadar açık? 31 Aralık A101 saat kaçta kapanacak? A101 çalışma saatleri ne? İşte detaylar...

A101 yılbaşında saat kaça kadar açık? sorusu kullanıcılar tarafından araştırılmakta. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, A101 marketin saat kaça açık olduğunu araştırıyor. A101 marketin saat kaçta kapanacağı merak konusu oldu. Zincir marketlerin yılbaşı için düzenlenen çalışma saatleri aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, A101 yılbaşında saat kaça kadar açık? 31 Aralık A101 saat kaçta kapanacak? A101 çalışma saatleri ne? Detaylar haberimizde...

A101 YILBAŞINDA SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

A101 zincir marketlerine gelen ürünlerin tükenmemesi için vatandaşlar genellikle erken saatlerde mağazayı ziyaret etmeyi tercih ediyor. A101 çalışma saatleri aşağıdaki gibidir.

Hafta içi ve Hafta sonu: 09.00 A101 açılış saatidir.

Hafta içi ve Hafta sonu: 21.30 A101 kapanış saatidir.

A101 çalışma saatleri, ülkenin pandemi sürecinde ve resmi tatil vb. özel durumlarda değişiklik gösterebilmektedir.