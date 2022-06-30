A101 tekne satışı merak ediliyor. A101'in 30 Haziran tarihli kataloğunda tekne satışı yapacağını duyurması üzerine vatandaşlar A101 tekne satışı! A101 tekne satışı ne zaman? A101 tekne ne kadar? hakkında araştırmalar yapmaya başladı. İşte detaylar...

A101 TEKNE SATIŞI

A101 tarafından 30 Haziran'da satışa sunulacak olan teknenin fiyatı 21.999 TL'dir.

A101 KATALOĞU